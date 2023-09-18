كيف يهدد تغير المناخ مواقع التراث العالمي ؟

في برنامج Climate Now، نزور قصر وحدائق سانسوسي في بوتسدام، في ألمانيا، وهو موقع تراث عالمي مهدد بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

في تقرير Climate Now لهذا الشهر، نلقي نظرة على كيفية تأثير الجفاف وموجات الحر والأمطار الغزيرة على هذا المكان التاريخي الذي يبلغ عمره 300 عام.

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تغير المناخ

أولاً، دعونا نلقي نظرة على خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التي تشير إلى أننا شهدنا للتو شهر أغسطس/ آب الأكثر سخونة على مستوى العالم، حيث تجاوزت درجات الحرارة متوسط الفترة 1991-2020 بمقدار 0.7 درجة مئوية.

درجة الحرارة على كوكب الأرض ECMWF

وكان أيضًا الموسم الأكثر سخونة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/آب على الإطلاق. شهد شهر أغسطس/آب موجات حارة في البرتغال وإيطاليا وفرنسا وشمال أفريقيا ووسط وجنوب الولايات المتحدة.

الجليد في القطب الجنوبي أغسطس 2023 ECMWF

ضربت موجات الحر المحيطات أيضًا. توضح الخطوط الموجودة في هذا الرسم البياني درجات الحرارة اليومية لسطح البحر في كل عام.

منذ أوائل الثمانينات، كان هناك ارتفاع ملحوظ، لكن الخط الأحمر لعام 2023، يشير إلى أكثر من نصف درجة في المتوسط أكثر دفئا من السنوات السابقة - وهو رقم قياسي جديد آخر.

مستويات الجليد في القطب الجنوبي ECMWF

وبالانتقال إلى القارة القطبية الجنوبية، حيث يحل فصل الشتاء، يمكننا أن نرى أن تركيزات الجليد البحري كانت أقل من المتوسط في مناطق واسعة مظللة باللون الأحمر على هذه الخريطة.

مستوى الجليد في أغسطس 2023 ECMWF

وكان هناك أيضًا انخفاض قياسي لشهر أغسطس/ آب من ناحية الجليد البحري، وهو مقياس المناطق التي يتجمد فيها ما لا يقل عن 15% من المحيط.

لقد وصل حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة منذ مايو/ أيار من هذا العام.

حدائق سانسوسي

والآن نعود إلى قصتنا وموقع التراث العالمي لقصر وحدائق سانسوسي في بوتسدام، ألمانيا.

تمتلك أوروبا العديد من الحدائق والقصور التاريخية مثل هذا القصر، وهي معالم تم بناؤها لتدوم طويلاً - ولكن هل يمكنها البقاء في مواجهة التغير المتسارع للمناخ؟

في القرن الثامن عشر، كان هذا هو الملعب الصيفي لفريدريك الكبير - وقد أطلق عليه الملك البروسي اسم سانسوسي – وهو يعني مكان "خال من الهموم". ولكن اليوم، مع وجود مليون زائر سنويًا، هناك الكثير مما يجب الاهتمام به. ومع موجة تغير المناخ، هناك الكثير مما يدعو للقلق أيضًا، وفقًا لمدير الحديقة مايكل رود.

حدائق القصر Euronews

يقول مايكل رود هو مدير الحدائق في مجمع القصور والحدائق البروسية.

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"لقد شعرنا بآثار تغير المناخ هنا منذ حوالي عشر سنوات، ولكن السنوات الست الماضية كانت أكثر حدة بكثير. قلت مناسيب سقوط الأمطار، وارتفعت درجات الحرارة، ومشكلة جفاف التربة. "لم تعد المياه الجوفية تتجدد. وبالطبع، لدينا مشكلة سقوط الأشجار نتيجة لذلك."

إن انخفاض مستويات المياه الجوفية المستمر يجعل الأشجار أكثر عرضة للفطريات والحشرات.

ارتفع عدد الأشجار التي تموت هنا سنويًا من بضع عشرات قبل عشرين عامًا إلى عدة مئات اليوم.

أدخلت الناشطة البيئية كاتارينا ماثيجا، نظام الري إلى هذه الحدائق، في خطوة كانت سابقًا غير واردة في بلد رطب نسبيًا مثل ألمانيا.

الناشطة البيئية كاتارينا ماثيجا Euronews

"تقول ماثيجا "في مثل هذا الموقع المكشوف كما هو الحال هنا، علينا فقط الري بشكل مستمر الآن، الأمر فعال."

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تقول كاترينا بخصوص الأشجار التي يتم زراعتها في هذه الحدائق، "أملنا هو أن تتكيف هذه الشجرة مع الموقع بشكل أفضل من الشجرة التي تأتي من المشتل حيث يتم تدليلها بالمواد المغذية والمياه، وأن تنمو هذه الشجرة بشكل أفضل هنا."

وعلى الرغم من الآمال التي تعلقها كاتارينا على هذه الأشجار، فإنها تشرح التحديات التي تواجه إدخال أنواع من الأشجار قد تكون أكثر ملاءمة لمقاومة تغير المناخ.

تأثير المناخ على القصور!

تعاني بعض قصور سانسوسي الآن من الطقس المتغير، وخاصة الرطوبة العالية التي تلحق الضرر بالأثاث وأغطية الجدران، وفقا لما تقوله الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة، كاثرين لانج.

كاثرين لانج هي رئيسة قسم الترميم في مؤسسة القصور والحدائق البروسية، توضح "من الأمثلة الواضحة جدًا عندما تكون لدينا تغيرات في حبات الندى عندما يجري التكثيف على الجدران عندما يكون لدينا نمو العفن في الزوايا، ويبدأ الأثاث بالانفصال ركائزه عن بعضه، هذه كلها تغيرات مناخية تثير هذه التفاعلات. الرطوبة هي في الواقع العامل الرئيسي في تغيير المواد."

آثار العفن على في غرف القصر Euronews

في العقد الماضي، أصبح من الصعب على المسؤولين هنا الحفاظ على هذا الموقع الثمين كما كان الحال عندما استمتع به أفراد العائلة المالكة البروسية.

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لا يمكن تعديل المناظر الطبيعية - يجب أن تظل الأشجار والمسارات والممرات المائية كما أراد المصممون، وهناك أمل في إمكانية القيام بذلك.

يقول مايكل رود، مدير الحدائق "إذا قمنا بتنفيذ جميع استراتيجيات التكيف وربما استخدمنا أيضًا النباتات والأشجار الخشبية المتكيفة، فيمكننا الحفاظ على البنية الأساسية."

سيكون الحفاظ على مواقع التراث الثقافي هذه في المستقبل تحديًا كبيرًا مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب.