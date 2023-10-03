بقلم: يورونيوز

شاهد: واحة جنات الجزائرية تفتح أحضانها لعشاق الصحراء

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في عمق الصحراء المغاربية وعلى بعد نحو 2300 كيلومتر عن العاصمة الجزائر، تظهر واحة جنات الجزائرية بالقرب من الحدود الليبية، وهي واحة مدرجة على قائمة منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (اليونسكو).

تلوح هذه الواحة للزائر بمبانيها القديمة وهضابها المتكونة من الأحجار الرملية البنية المائلة إلى السواد أحيانا، وأسواقها التقليدية، حيث تعرض الجواهر ومنتوجات من النسيج المصنوعة محليا.

جمع عمران هذه المنطقة الصحراوية جل متطلبات الحياة اليومية للسكان: إدارة للعناية بالغراسات، ومدرسة ومكتب بريد وقاعة للأنشطة الثقافية ومصرف، ومحلات تجارية، لم يغب عنها محترفو صناعة الحلي، بينما طغى على المنتوجات المعروضة في الأسواق الطابع التقليدي، والمنسجم على ما يبدو مع طبيعة المكان.

يبعث المكان راحة نفسية، لا يخترقها سوى الحركة المرورية للعربات على طريق رئيسي في المنطقة التي أضحت معروفة سياحيا، خاصة وأنه توجد فيها منحوتات صخرية وعديد الرسوم التي تعود إلى آلاف السنين.

تبعث واحة جنات سلاما داخليا لزائريها، فآلاف الجزائريين يزورنها، والسنة الماضية زارها حوالي ثلاثة آلاف سائح أجنبي، للتمتع بسحر مناظرها الطبيعية وبمخزونها الثقافي.