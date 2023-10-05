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شاهد: إعصار "كوينو" يضرب تايوان برياح "قياسية"

امرأة تمشي في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه وتقاوم الأمطار والرياح القوية
امرأة تمشي في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه وتقاوم الأمطار والرياح القوية Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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كوينو الذي كان من المفروض أن يضرب جنوب تايوان، غير مساره نحو الجنوب، وجلب رياحا عاتية غير مسبوقة لجزيرة تابعة لتايوان. وهو ثاني إعصار يضرب المنطقة خلال شهر.

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سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان بسبب الإعصار كوينو رياحًا عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة، حسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه الخميس. وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 مترًا في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان". وتعادل هذه السرعة رياحًا تبلغ سرعتها 352.72 كيلومترًا في الساعة.

وكان من المتوقع في البداية أن يضرب الإعصار جنوب جزيرة تايوان، لكن "مساره انحرف نحو الجنوب"، حسب خدمات الأرصاد الجوية.

ويشير الخبراء إلى أن تغير المناخ زاد من صعوبة التنبؤ بمسار العواصف الاستوائية، مع زيادة شدتها، مما يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو فيضانات مفاجئة. وألغيت أكثر من 200 رحلة جوية دولية ومحلية وأجلي 3000 شخص من المناطق الجبلية كإجراء احترازي قبل وصول الإعصار، وهو الثاني الذي يضرب المنطقة خلال شهر.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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