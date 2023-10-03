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شاهد: تايوان تستعد لإعصار كوينو وتدعو إلى توخي الحذر

إعصار. تايوان
إعصار. تايوان Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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أدرجت السلطات في مقاطعة تايتونغ جنوب شرق البلاد العديد من المناطق الساحلية والجبلية كمناطق خطر محتملة.

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مع اقتراب إعصار كوينو، دعت السلطات في تايوان السكان إلى توخي الحذر حيث تتوقع وصول الإعصار إلى اليابسة خلال هذا الأسبوع حيث تتوقع حدوث عواصف وهطول أمطار غزيرة في الأجزاء الجنوبية الشرقية من الجزيرة.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا الثلاثاء بعد حالة الإضطراب التي شهدها البحر في وقت متأخر من يوم الاثنين، موضحا أن إعصار كوينو يتحرك باتجاه الشمال الغربي مصحوبا برياح تصل سرعتها 162 كيلومترا في الساعة بالقرب من مركزه.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الإعصار مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ومن المحتمل أن يصل إلى اليابسة في الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، أدرجت السلطات المحلية في مقاطعة تايتونغ جنوب شرق البلاد العديد من المناطق الساحلية والجبلية كمناطق خطر محتملة.

من جهتها أكدت سلطات الأرصاد الجوية الصينية الثلاثاء أن إعصار كوينو سيصل اليابسة على طول الساحل الجنوبي لتايوان أو ربما قد يمر بالجزيرة دون أن الوصول إلى اليابسة ويتحرك غربًا بكثافة منخفضة من مساء الأربعاء إلى صباح الخميس.

المصادر الإضافية • أ ب

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