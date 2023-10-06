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شاهد: في روما.. مظاهرة شبابية حاشدة من أجل المناخ

مشاركات شابات ومشاركون شباب في مظاهرة من أجل المناخ في العاصمة الإيطالية روما
مشاركات شابات ومشاركون شباب في مظاهرة من أجل المناخ في العاصمة الإيطالية روما Copyright Luca Bruno/AP
بقلم:  يورونيوز
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المتظاهرون خرجوا ضمن ما أصبح يُعرف عالميًا بحركة "أيام الجمعة من أجل المناخ"، والتي يضرب فيها الطلاب والتلاميذ عن الذَّهاب إلى المدرسة، بل يخرجون إلى الشوارع لمطالبة الحكومات حماية المناخ

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خرج مئات التلاميذ والطلاب والناشطين إلى شوارع العاصمة الإيطالية روما الجمعة للمشاركة في مظاهرة من أجل المناخ والاحتجاج على ما وصفوه بـ "تقاعس الحكومة الإيطالية" في ما يتعلق بسياسة الحفاظ على البيئة. المظاهرة كانت من تنظيم حرمة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

وقال مارزيو شيريكو، المتحدث باسم الحركة في إيطاليا: "تتحمل إيطاليا مسؤولية تاريخية مهمة، فهي من بين أقوى سبعة اقتصادات في العالم، لذلك نحن بحاجة إلى التحرك الآن".

ونظمت الحركة التي أسستها غريتا تونبيرغ، إضرابات واحتجاجات في أكثر من 35 مدينة إيطالية تحت شعار "المقاومة المناخية". وكان من بين المشاركين أيضًا بياتريس فيوري، الطالبة والناشطة المناخية التي قالت إنها تعتقد أن الحكومة الإيطالية لا تفعل ما يكفي من أجل العدالة المناخية وموضوعات أخرى مثل عدم المساواة الاجتماعية.

وأضافت: "لهذا السبب ننزل إلى الشوارع، وهذا ما نريد أن نطالب به حكومة ميلوني ...كفى! نريد التغيير ونريد أن يُسمع صوتنا. الآن".

المصادر الإضافية • أ ب

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