"السياحة تفتح العقول": يوم السياحة العالمي يحفز على اكتشاف ما لم يتم اكتشافه

بقلم: يورونيوز

"اكتشف ما لم يتم اكتشافه بعد"، كانت تلك إحدى الرسائل الرئيسية في يوم السياحة العالمي 2023 الذي أقيم في عاصمة المملكة العربية السعودية.

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وقال فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة السعودية، إنّ "زيارة الأماكن غير المكتشفة تساهم في نشر الثروة وخلق الفرص حتى داخل البلدان الأكثر تطوراً. هذا هو نوع الانفتاح الذي نريد رؤيته".

وقد استقبل هذا الحدث الأكبر في تاريخه قادة وخبراء من 120 دولة في الرياض، داعين إلى التعاون العالمي في مجال السياحة.

فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للسياحة السعودية يورونيوز

وتمّ إدارة هذا الحدث من قبل منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن تعزيز السياحة المستدامة.

وفي هذا اليوم، استغلت منظمة السياحة العالمية الفرصة لاطلاق المبادرة العالمية الجديدة "السياحة تفتح العقول". وتهدف هذه المبادرة لتوحيد وتشجيع الدول وقادة قطاع السياحة والمستهلكين على أن يكونوا أكثر انفتاحًا عند اختيار وجهات السفر، وتنويع عادات السفر الخاصة بهم.

وفي هذا السياق، أشار مارسيلو ريسي، رئيس الاتصالات بمنظمة السياحة العالمية، إلى أنّ "للسياحة أثر إقتصادي، وبصمة إجتماعية. وهذا ما نحاول ترسيخه عندما نحتفل بيوم السياحة العالمي".

مارسيلو ريسي، رئيس الاتصالات بمنظمة السياحة العالمية يورونيوز

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت فيه نتائج استطلاع دولي أجرته شركة "YouGov"، أنّ ما يقرب من نصف المشاركين في الإستطلاع لا يشعرون بالارتياح عند السفر إلى أماكن لا يعرفون عنها سوى القليل.

وكانت استدامة الإنسان وازدهاره في مقدمة مناقشات هذا العام تحت شعار "السياحة والاستثمارات الخضراء". وحديثاً، كانت قد سجّلت إسبانيا رقمًا قياسيًا لعدد الزوار حيث استقبلت 10 ملايين سائح دولي في يوليو.

وقالت روزانا موريلو، وزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا: "لقد وضعنا في خطة التعافي والتحديث في إسبانيا مبلغ يقدّر قيمته بـ3.4 مليار يورو لتصبح خضراء. وذلك لتكون الخطة أكثر استدامة اجتماعيًا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ولضمان المستقبل. وهذا لا يطال فقط وجهاتنا المعروفة، بل نتطلّع أيضاً إلى المستقبل المستدام، لتلك الوجهات التي لم يتم اكتشافها بعد".

روزانا موريلو، وزيرة الدولة للسياحة في إسبانيا يورونيوز

ومن المتوقع أن تصل مساهمة صناعة السياحة العالمية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.9 تريليون يورو في عام 2023، وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة. ويتماشى ذلك أيضًا مع التوقعات بأنها ستصل إلى 80 إلى 95% من مستويات ما قبل الوباء هذا العام أيضًا.

ومع اقتراب حدث هذا العام من نهايته، تم تسليم الراية إلى دولة جورجيا لإحياء يوم السياحة العالمي في العام المقبل.

ريم كفريفيشفيلي، نائبة وزير وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا يورونيوز

وعبّرت ريم كفريفيشفيلي، نائبة وزير وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا عن امتنانها للدول الداعمة، وقالت: "نحن ممتنون للغاية لجميع الدول الـ 38 التي صوتت ودعمت ترشيح جورجيا. إنّه اعتراف دولي إضافي ببلدنا كعلامة تجارية سياحية".

كذا يساهم قطاع السفر والسياحة في التوحيد والتواصل، وفي تعزيز الاقتصادات وانفتاح العقول.