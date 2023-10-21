مع اقتراب وصوله لشواطئ المكسيك.. الإعصار نورما يشتد ويتحول إلى عاصفة من الفئة الثالثة

بقلم: يورونيوز

تضرب الأعاصير المكسيك كل عام على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.

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عاد الإعصار "نورما" ليشتد الجمعة إلى عاصفة من الفئة الثالثة خلال اقترابه من منطقة سياحية في المكسيك مطلة على المحيط الهادئ.

والإعصار الذي كان قد وصل إلى الفئة الرابعة على "مقياس سافير-سمبسون" المكوّن من خمس درجات، يحمل الآن معه رياحًا تبلغ سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة، وفق ما أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير في تحديثه الأخير.

وكان الإعصار عاصفة من الفئة الثانية في وقت سابق اليوم.

خطة طوارئ

ويتوقع أن يصل إلى بر المكسيك السبت ليضرب منتجع كابو سان لوكاس في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا. ويزور حوالي 60 ألف سائح معظمهم من الأجانب المنتجع حاليًا، بحسب مسؤولين في جهاز الحماية المدنية.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير في وقت متأخر الجمعة أن عين العاصفة كانت على بعد قرابة 200 كيلومتر جنوب المنتجع.

حذرت السلطات من فيضانات في المكسيك Fernando Llano/Copyright 2023 The AP

وأظهر مقطع فيديو بثته محطة "ميلينيو" التلفزيونية الأمواج العالية وقد بدأت تعلو شواطئ شبه جزيرة باخا.

وأطلقت الحكومة خطة طوارئ وطنية قبيل وصول العاصفة.

ووضع أكثر من 6600 جندي في حالة تأهب في ولايتي باها كاليفورنيا وباها كاليفورنيا سور، بحسب الأمانة العامة للدفاع الوطني، مع التركيز على مدن سان كوينتن وموليغ ولاباز.

تحذيرات من فيضانات

وأفادت لجنة المياه الوطنية المكسيكية بأن "نورما" سيضرب البر مرّتين، ليصل إلى سان خوسيه ديل كابو في باها كاليفورنيا سور بحلول السبت كإعصار من الفئة الأولى ومرة أخرى ليل الأحد إلى ولاية سينالوا.

وحذّرت السلطات من فيضانات وانزلاقات للتربة وارتفاع الأمواج.

تضرب الأعاصير المكسيك كل عام على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.

والأسبوع الماضي، ضرب الإعصار "ليديا" غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين بعدما وصل إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الرابعة وأحدث فيضانات.

وقبل أيام على ذلك، أودت العاصفة الاستوائية "ماكس" بحياة شخصين فيما أغرقت عشرات المنازل في ولاية غيريرو الجنوبية التي تعد من أفقر مناطق البلاد، بحسب ما ذكرت السلطات الثلاثاء.