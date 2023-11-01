شاهد: مناطق شمال غرب أوروبا في حالة تأهب قصوى تحسباً لوصول العاصفة "سياران"

بقلم: يورونيوز

أعلنت معظم الدول الواقعة في شمال غرب أوروبا حالة تأهب قصوى الأربعاء تحسباً لوصول العاصفة سياران التي يتوقع أن تتسبب برياح عاتية وأمطار غزيرة.

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وأصدرت مقاطعات فينيستير وكوت دامور ومانش الفرنسية عند منتصف الليل تحذيراً أحمر هو الأعلى، وفق وكالة الأرصاد الوطنية الفرنسية "ميتيو فرانس"، إضافة إلى مقاطعتين ستوضعان تحت التحذير الأقصى لحصول فيضانات.

وستكون 17 مقاطعة على طول الساحل الفرنسي، من منطقة جيروند إلى شمال أوت دو فرانس، في حالة تأهب برتقالي من الفئة الأدنى.

وفي بريطانيا، توقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات في بعض المناطق وهبوب عواصف تبلغ سرعتها من 95 إلى 110 كلم في الساعة على طول الساحل الجنوبي للبلاد.

وحذر خبير الأرصاد الفرنسي فرانسوا من أن تحمل سياران رياحا تصل سرعتها إلى 170 كلم في الساعة، لا سيما على سواحل بريتاني ونورماندي في الشمال الغربي لفرنسا.

وقالت الأرصاد الجوية إن معدل هطول الأمطار قد يصل إلى 50 ملم خلال ست ساعات فقط في تلك المناطق.

ومن المتوقع أن تضرب سياران بريتاني قبل منتصف ليل الأربعاء، مع رياح تصل سرعتها إلى 150 كلم في الساعة على الساحل، و130 كلم في الساعة داخل البلاد، وتلي ذلك بعد ساعات عاصفة ثانية أكثر عنفاً.

وقف خدمة القطارات

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أنه سيتم نشر نحو 3200 رجل إطفاء في المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وحذرت السلطات من تساقط الأشجار وحضت الناس على التزام منازلهم قدر الامكان والابتعاد عن السواحل.

وأوقفت شركة السكك الحديدية الوطنية القطارات الإقليمية في المناطق الأكثر تضررا، وألغت أيضا عددا من خدمات القطارات الفائقة السرعة "تي جي في".

ونصحت شركة يوروستار في تصريح لوكالة فرانس برس الركاب بتأجيل رحلاتهم المقررة الخميس، متوقعة تباطؤ الخدمة.

وسيتم إغلاق المطار في بريست غرب بريتاني اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء وحتى وقت مبكر من الخميس، إضافة إلى وقف معظم حركة العبارات إلى جزر بريتون.

وأغلق مطار كيمبيه في بريتاني في وقت مبكر الأربعاء لمدة 24 ساعة.

وقال أوليفييه كومونت من وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أيضا للصحافيين إنه من المحتمل حدوث فيضانات ساحلية اعتباراً من وقت مبكر الخميس، مع احتمال ارتفاع الأمواج إلى 10 أمتار.

وأصدرت السلطات البحرية تحذيراً شديد اللهجة من خروج القوارب إلى البحر، أو حتى الاقتراب من السواحل "سواء بالسيارة أو سيرا على الأقدام".

أبق منخفضاً

وذكرت السلطات أيضا أنه سيتم نشر زورق قطر لمساعدة أي سفينة تتعرض للجنوح.

وقال أوليفييه لابان رئيس نقابة مربي الأسماك في حوض أركاشون في جنوب غرب فرنسا "كل ما يمكننا فعله هو الجلوس منخفضين".

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وفي بريطانيا، توقعت كيت ماركس المسؤولة في وكالة البيئة حدوث "فيضانات كبيرة"، وحذرت الناس بضرورة الابتعاد عن ضفاف الأنهار التي تغمرها المياه وسائقي السيارات من القيادة عبر المياه.

وتأتي العاصفة سياران بعد أقل من أسبوعين من مقتل خمسة أشخاص في بريطانيا بسبب العاصفة بابيت التي تسببت بفيضانات غزيرة ورياح شديدة.

وقال دان سوري نائب رئيس مركز الأرصاد الجوية "قد تشهد بعض أجزاء جنوب ويلز وجنوب غرب بريطانيا هطول أمطار يبلغ معدلها 80 ملم".

وأدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى وضع نحو 12 ألف كيس رمل في شرق إيرلندا الشمالية.

وصدر تحذير لجزر القناة، قبالة سواحل شمال فرنسا، التابعة للتاج البريطاني والتي تحظى بحكم ذاتي بضرورة الاستعداد للفيضانات.

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حتى اسبانيا

وأصدرت الأرصاد في بلجيكا تنبيهاً برتقالياً للمنطقة الفلمنكية وأصفر لبقية مناطق البلاد، وحضت على توخي "الحذر الشديد".

وأعلنت مدن بروكسل وأنتويرب ولييج إغلاق الحدائق العامة بعد ظهر الأربعاء وطوال يوم الخميس.

وقالت مقاطعتا فلاندرز الغربية وفلاندرز الشرقية الفلمنكيتين إنهما ستمنعان الوصول إلى المرافق الرياضية الخارجية ودخول الغابات والمحميات الطبيعية.

وفي هولندا المجاورة، أصدرت خدمة الأرصاد الجوية التحذير الأصفر ليوم الخميس، بينما نصحت بالعمل من المنزل لتجنب الاختناقات المرورية.

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وقالت عدة مدارس إنها ستغلق أبوابها كلياً أو جزئياً الخميس. ومن المتوقع أن يمتد تأثير العاصفة إلى جنوب إسبانيا، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة الخميس.

وطلبت السلطات من الناس تجنب المشي تحت الأشجار وإزالة أواني الزهور من على الشرفات.

ورغم أن العواصف ظاهرة متكررة بشكل طبيعي، إلا أنها يمكن أن تتفاقم بسبب التغير المناخي، وفقا للعلماء.

ومن المرجح أن تصبح الفيضانات أيضاً أكثر قوة بسبب ارتفاع مستويات المحيطات نتيجة ذوبان الأنهار الجليدية.