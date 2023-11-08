شهر أكتوبر الماضي "الأعلى حرارة" في التاريخ على مستوى العالم

بقلم: يورونيوز

كان شهر أكتوبر الماضي الأكثر سخونة على الإطلاق على مستوى العالم، حيث كان أكثر دفئًا بمقدار 1.7 درجة مئوية من متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية لهذا الشهر، والشهر الخامس على التوالي الذي يسجل فيه مثل هذه العلامة في ما يكاد يكون من المؤكد الآن أنه العام الأكثر دفئًا على الإطلاق.

اعلان

وقال سامانثا بيرجيس، نائب مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، وهي وكالة المناخ الأوروبية التي تنشر بشكل منتظم نشرات شهرية تراقب الهواء السطحي العالمي ودرجات حرارة البحر، “إنّ المبلغ الذي نحطم به الأرقام القياسية أمر صادم”.

وبعد ارتفاع درجات الحرارة التراكمي خلال الأشهر القليلة الماضية، من المؤكد تقريبًا أن عام 2023 سيكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لكوبرنيكوس.

يراقب العلماء متغيرات المناخ لفهم كيفية تطور كوكبنا نتيجة لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الإنسان، وقال بيتر شلوسر، نائب الرئيس ونائب عميد مختبر العقود الآجلة العالمية في جامعة ولاية أريزونا، إن الكوكب الأكثر دفئًا يعني أحداثًا مناخية أكثر حدّة وشدة مثل الجفاف الشديد أو الأعاصير.

امرأة تحصل على المساعدة عبر طريق سريع أغلقه انهيار أرضي ناجم عن إعصار أوتيس في المكسيك Marco Ugarte/ The AP

وقال شلوسر: “هذه علامة واضحة على أننا ندخل في نظام مناخي سيكون له تأثير أكبر على عدد أكبر من الناس، من الأفضل أن نأخذ هذا التحذير الذي كان ينبغي لنا أن نأخذه قبل 50 عامًا أو أكثر ونستخلص النتائج الصحيحة.”

كان هذا العام حاراً بشكل استثنائي، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع درجة حرارة المحيطات، ممّا يعني أنها تبذل جهوداً أقل لمواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري مقارنة بالماضي.

أشخاص يأخذون حمام شمس على شاطئ بياريتزفي جنوب غرب فرنسا، Bob Edme/The AP

وقال بيرجيس إنه تاريخيًا، امتصّت المحيطات ما يصل إلى 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن تغير المناخ. وأضافت أنه في خضم ظاهرة النينيو، وهي دورة مناخية طبيعية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة أجزاء من المحيط بشكل مؤقت وتؤدي إلى تغيرات الطقس في جميع أنحاء العالم، يمكن توقع المزيد من الاحترار في الأشهر المقبلة.

وقال شلوسر، إن هذا يعني أن العالم يجب أن يتوقع تحطيم المزيد من الأرقام القياسية نتيجة لهذا الاحترار، لكن السؤال هو ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك بخطوات أصغر في المستقبل.