هل ستأخذ الاتفاقات بشأن الوقود الأحفوري في الاعتبار خصوصية كل دولة؟

بقلم: يورونيوز

تواجه جنوب إفريقيا حاليًا انعدام أمن الطاقة ونقص الطاقة. فنحن نعتمد بنسبة 90 في المائة على توليد الكهرباء باستخدام الفحم، ونظرًا لضعف أداء محطات الطاقة هذه، من الصعب جدًا الالتزام بالجدول الزمني لتفكيكها.

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أكّدت وزيرة البيئة الجنوب إفريقية باربرا كريسي، التي عيّنتها الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ وسيطة في المفاوضات أن أي اتفاق على التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة.

سؤال: كيف تتأثر جنوب إفريقيا بأزمة المناخ وما هي التحديات التي تواجهها في تحقيق التحوّل في مجال الطاقة؟

جواب: ترتفع درجة حرارة القارة الإفريقية بمعدّل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي. في بلدنا (جنوب إفريقيا)، ارتفعت درجة الحرارة بمتوسط 2.2 درجة مئوية ونشهد ظواهر مناخية قاسية من فيضانات وجفاف وحرائق وعواصف وارتفاع مستوى مياه البحر.

نحن مصمّمون على تقديم أفضل مساهمة ممكنة للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية. لكننا ندعو أيضًا المجتمع الدولي، وخصوصًا البلدان المتقدمة، إلى مساعدتنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في خفض الانبعاثات وتعزيز صمودنا أمام تغير المناخ.

تواجه جنوب إفريقيا حاليًا انعدام أمن الطاقة ونقص الطاقة. فنحن نعتمد بنسبة 90 في المائة على توليد الكهرباء باستخدام الفحم، ونظرًا لضعف أداء محطات الطاقة هذه، من الصعب جدًا الالتزام بالجدول الزمني لتفكيكها.

ومع ذلك، نحن لا نزال ملتزمين بتحوّل الطاقة، ولكن سيكون من المهم للغاية ضمان أن لدينا المزيد من الميغاوات على الشبكة قبل أن نتمكن من إغلاق المحطات. إنه توازن معقّد ينبغي إيجاده، لضمان تحقيق الأهداف المناخية مع الحفاظ على أمن الطاقة.

سؤال: هل ينبغي أن تتوافق دول العالم على التخلي التدريجي من كافة أنواع الوقود الأحفوري في مؤتمر كوب28؟

جواب: المشكلة التي نواجهها كدولة نامية هي مشكلة الظروف الوطنية: لدينا مسؤولية مشتركة، لكن لدينا ظروف وطنية مختلفة وقدرات مختلفة.

ولا ينبغي للبلدان النامية أن تختار بين بناء مرونتها حيال تغير المناخ وتحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة. يتعين علينا أن نفعل الأمرين.

نحتاج للمساعدة لتحقيق ذلك. ولكن لا يوجد تمويل جديد واسع النطاق مرتقب ومخصص لهذا الغرض. وبالتالي نواصل الدعوة إلى احترام تعهّدات التمويل العام لمكافحة تغير المناخ (من جانب البلدان المتقدمة).

سؤال: تم تعيينكِ مع نظيركِ الدنماركي لتسهيل المفاوضات بين وزراء من نحو مئتَي دولة. ماذا سيكون دوركما؟

جواب: اعتبارًا من يوم الجمعة، سيتعين علينا التشاور مع الدول المختلفة ومجموعات التفاوض المختلفة بشأن نهجها حيال التقييم العالمي لاتفاق باريس الذي يشكّل مسودة قرار نهائي لمؤتمر كوب28. يجب أن يأخذ في الاعتبار أفضل البيانات العلمية المتاحة والعدالة.

وكما هو الحال مع أي مؤتمر للأطراف، فإنّ الشيطان يكمن في التفاصيل. سينبغي علينا الجلوس معًا والإصغاء بانتباه كبير من أجل تحديد الشكل النهائي لاتفاق طموح للغاية ولكنه أيضًا يعزز أقصى قدر من العدالة للبلدان النامية.