شاهد: عاصفة شديدة تجتاح كاليفورنيا وتؤدي إلى إغلاق مطار سانتا بربرا المحلي

بقلم: يورونيوز

تم إغلاق مطار سانتا باربرا المحلي يوم الاثنين وتعليق الرحلات بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار أغرقت مدارج الطائرات.

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شهدت ولاية كاليفورنيا يوم الاثنين عاصفة قوية جلبت معها أمطارا غزيرة ورياحا شديدة، مما تسبب في حدوث فيضانات وتجمع المياه عند مدارج المطار، واضطرت فرق الإنقاذ إلى التدخل لإجلاء بعض المواطنين المحاصرين.

وتم إغلاق مطار سانتا باربرا المحلي يوم الاثنين وتعليق الرحلات بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار أغرقت مدارج الطائرات. وبلغت كمية هطول الأمطار حوالي 25 سم في المنطقة.

وقال مسؤولو المطار في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "تم إلغاء الرحلات التجارية، وتوقفت عمليات الطيران العامة مؤقتا في المطار، مع إغلاق الصالة، وللحصول على تفاصيل حول الرحلات المحددة يُرجى التواصل مباشرة مع الشركة المعنية".

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قد حذرت من أن الساحل الأوسط لولاية كاليفورنيا معرض لخطر حدوث "فيضانات كبيرة"، مع توقع هطول أمطار تصل إلى خمس بوصات (12 سم) في العديد من المناطق، ومن المحتمل أن يصل إجمالي الأمطار إلى 10 بوصات (25 سم) في سانتا لوسيا.

ومن المتوقع أن تتأثر سلاسل جبال سانتا ينز بالعاصفة التي تتجه نحو لوس أنجلوس. وفي مقاطعة سان لويس أوبيسبو، تدخلت فرق الإنقاذ لسحب ثلاثة أشخاص من نهر ساليناس في مدينة باسو روبلز.

وكان فريق الإنقاذ يتلقى تدريبات حول كيفية التحرك لإجلاء الأشخاص العالقين في المياه، عندما تلقى أنباء عن شخص محاصر في جزيرة في النهر، وفقًا لما صرح به سكوت هاليت، رئيس فريق خدمات الإطفاء والطوارئ في باسو روبلز، (لقناة K.SBY-TV).