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المغرب يشهد موجة حر شديدة حتى يوم الإثنين المقبل

الحر في المغرب
الحر في المغرب Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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المغرب يشهد موجة حر شديدة حتى يوم الإثنين المقبل

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توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تسجل موجة حارة وهبات رياح قوية بدأت يوم الخميس وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل في عدد من مناطق المغرب، حيث ستتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الاعتيادية بتسع درجات في بعض المناطق.

وفي هذا السياق قال الحسين يوعبد مسؤول الاتصالات في المديرية العامة للأرصاد الجوية: "ستشهد درجات الحرارة خلال اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري ارتفاعاً كبيراً في جنوب ووسط البلاد، نتيجة الطقس تمركز مرتفع جوي غرب البحر الأبيض المتوسط تتجه الرياح الشرقية نحو جنوب ووسط البلاد مما يساهم في صعود كتل هوائية حارة وجافة من الصحراء الكبرى نحو جنوب ووسط وجنوب شرق البلاد ".

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