طقس حار مع بداية فصل الربيع يفتح الباب أمام موسم السياحة على ضفاف البحيرات والشواطئ الأوروبية

بقلم: يورونيوز

يقول سائح إيطالي أراد الاستمتاع بدف الشمس ومياه البحر رغم أننا في بداية الربيع: "تمتمنحنا سان فيتو في هذه الأوقات أمتعها... هدوء البحر المذهل والرغبة في الاستمتاع بهذه اللحظات من الطبيعة، ورغم وجود بعض البرودة، إلا أنها جميلة جدًا حقًا."

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بدأت درجات الحرارة مع بداية فصل الربيع هذا العام أعلى بكثير من متوسط درجات الحرارة المعتادة، إذ بلغت ذروتها في العديد من المناطق 30 درجة، مما شجع الناس على الاستحمام في الشواطئ الإيطالية، من الشمال إلى الجنوب.

كما يتطلع منظمو الرحلات السياحية إلى العطلات القادمة، المقرر أن تتزامن مع العطلات الرسمية في 25 نيسان، ذكرى التحرير من الفاشية النازية، والأول من مايو، عيد العمال.

هذه هي أول موجة حارة على أوروبا في نهاية هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تشهد إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا درجات حرارة قصوى تصل إلى 30 درجة مئوية، كما ستشهد سويسرا والنمسا وشبه جزيرة البلقان درجات حرارة مرتفعة أيضًا.