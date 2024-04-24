فيديو: في منتصف الربيع.. كرواتيا تلتحف بالثلوج بعد أيام فقط من درجات حرارة صيفية

بقلم: يورونيوز

تساقط الثلوج في كرواتيا ليس بالأمر المفاجئ في نيسان / أبريل، لكن ما أدهش السكان هو الانخفاض الحاد في الحرارة الذي شهدته البلاد خلال أيام قليلة.

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بعد درجات حرارة صيفية وصلت قبل أيام قليلة فقط إلى 30 درجة مئوية في كرواتيا، عاد الشتاء بكل ثقله إلى هذا البلد الواقع في البلقان. في منتصف الربيع، تساقطت ثلوج كثيفة على البلاد، كما في ديلنيتسه في منطقة غورسكي كوتار الجبلية (شمال غرب)، وحسب وسائل الإعلام المحلية وصل سُمك طبقة الثلج هناك إلى 15 سنتمترًا.

وشوهد بعض السكان وهم يزيلون الثلج بالعصي عن زهر أغصان الأشجار المزهرة، في تزامن غريب بين الثلج ونُوّار الأشجار. وشوهد الآليات الثقيلة وهي تجرف كميات هائلة من الثلوج لفتح الطرقات.

في الحقيقة، فإن المِزاج المتقلب للطقس وتساقط الثلج لا يفاجئ سكان هذه المنطقة حتى ولو كان في نيسان / أبريل، لكنهم فعلًا مندهشون من التباين الكبير في درجات الحرارة وانخفاضها الحاد في غضون أيام قليلة فقط.