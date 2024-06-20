شاهد: موجة حر لافح تضرب صربيا والحرارة تتجاوز الـ40 درجة مئوية

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة في بلغراد إلى 40 درجة مئوية في نهاية هذا الأسبوع، وسط موجة حارة ستستمر يومين على الأقل.

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وهرع الكثيرون من سكان بلغراد إلى بحيرة "Ada Ciganlija" هرباً من الحرّ، مع التزايد التدريجي لدرجات الحرارة.

ووجهت السلطات الصربية نداءات للناس لتجنب التعرض لأشعة الشمس بطريقة مباشرة.

وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هناك احتمالًا بنسبة واحد إلى اثنين تقريبًا أن يتجاوز متوسط ​​درجات الحرارة العالمية من عام 2024 إلى عام 2028 حد الاحترار المأمول وهو 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) منذ عصور ما قبل الصناعة، والذي تم الاتفاق عليه في باريس.