مع ارتفاع درجات الحرارة.. الغزيون يصطفون في طوابير للحصول على شربة ماء تروي ظمأهم

بقلم: يورونيوز

اصطف الفلسطينيون يوم السبت، تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على المياه من شاحنات التوزيع في مدينة خان يونس.

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المدينة الواقعة في جنوب القطاع، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم نتيجة الضربات الإسرائيلية، في خيام بلاستيكية.

ويعاني النازحون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والإمدادات.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وقت سابق، عن نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع، بما يمثل أكثر من 80 بالمائة من سكانه.

وقد نزح مئات الآلاف مرات عديدة. ومع شح وصول المساعدات إلى القطاع، وخاصة بعد إغلاق معبر رفح، يكافح الناس للحصول على المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأسفرت حرب إسرائيل الدامية على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 37100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع.