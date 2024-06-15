Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

مع ارتفاع درجات الحرارة.. الغزيون يصطفون في طوابير للحصول على شربة ماء تروي ظمأهم

الغزيون يصطفون في طوابير للحصول على شربة ماء في خان يونس
الغزيون يصطفون في طوابير للحصول على شربة ماء في خان يونس Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اصطف الفلسطينيون يوم السبت، تحت أشعة الشمس الحارقة للحصول على المياه من شاحنات التوزيع في مدينة خان يونس.

اعلان

المدينة الواقعة في جنوب القطاع، حيث يقيم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من منازلهم نتيجة الضربات الإسرائيلية، في خيام بلاستيكية.

ويعاني النازحون من ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه والإمدادات.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في وقت سابق، عن نزوح نحو 1.9 مليون شخص داخل قطاع غزة منذ بدء الحرب على القطاع، بما يمثل أكثر من 80 بالمائة من سكانه.

وقد نزح مئات الآلاف مرات عديدة. ومع شح وصول المساعدات إلى القطاع، وخاصة بعد إغلاق معبر رفح، يكافح الناس للحصول على المواد الغذائية والسلع الأساسية.

وأسفرت حرب إسرائيل الدامية على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 37100 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع. 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

ألمانيا: ألفا أكاديمي يطالبون بإقالة وزيرة البحث العلمي.. والسبب نيتها معاقبتهم لموقفهم من حرب غزة

عيد بلا بهجة ولا أضحية.. الحرب الإسرائيلية تطفئ فرحة العيد في غزة

فيديو: ميلوني تستعرض أبرز القرارات المنبثقة عن قمة مجموعة السبع بينها وقف النار في غزة

إسرائيل غزة مياه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة