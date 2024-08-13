موجة الحر الشديد تحصد أرواح أكثر من 47 ألف شخص في أوروبا العام الماضي

بقلم: يورونيوز

دراسة جديدة لمعهد برشلونة للصحة العالمية تشير إلى أن الآلاف من سكان القارة الأوروبية فارقوا الحياة متأثرين بدرجات الحرارة المرتفعة العام الماضي , ويضيف المعهد أن العدد كان يمكن أن يكون أعلى من ذلك لولا الإجراءات الوقائية التي تم تطبيقها .

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لقي أكثر من 47,000 شخص حتفهم في أوروبا بسبب ارتفاع درجات الحرارة في عام 2023، وكانت بلدان جنوب أوروبا الأكثر تضررًا، وفقًا لدراسة صادرة عن معهد برشلونة للصحة العالمية "ISGlobal" نُشرت أمس الإثنين حيث سجل العام الماضي أكثر درجات الحرارة ارتفاعاً في العالم على الإطلاق، نتيجة لاستمرار التغير المناخي في زيادة درجات الحرارة.

وتعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعًا في درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث يواجه سكانها مخاطر صحية متزايدة ناجمة عن الحرارة الشديدة، وكان من الممكن أن تكون حصيلة الوفيات في عام 2023 أعلى بنسبة 80٪ لولا الإجراءات التي تم تطبيقها في السنوات العشرين الماضية لمساعدة الناس على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل أنظمة الإنذار المبكر وتحسين الرعاية الصحية.

تُظهر نتائجنا الأثر الإيجابي لحملات التوعية المجتمعية الهادفة للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة حيث قللت بشكل كبير من تعرض الناس للحرارة وكذلك في نسب الوفيات المرتبطة بالحرارة في الصيف الأخير، خاصة بين كبار السن " ISGlobal" إليسا جالو، الباحثة في كبيرة الباحثين في الدراسة

وقد استخدم الباحثون سجلات الوفيات ودرجات الحرارة من 35 دولة أوروبية. ويقدّرون أن 47,690 حالة وفاة كانت لأسباب تتعلق بارتفاع درجات الحرارة، وكانت اليونان وبلغاريا وإيطاليا وإسبانيا هي البلدان التي سجلت أعلى معدلات الوفيات مرتبطة بالحرارة.