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دراسة: الإقامة بالقرب من المطاعم والحانات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر

الإقامة بالقرب من مطاعم وحانات قد تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب
الإقامة بالقرب من مطاعم وحانات قد تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب Copyright Eric Risberg/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت دراسة بريطانية إن الأشخاص الذين يقطنون قرب مطاعم الوجبات السريعة والحانات معرضون للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% أعلى من الآخرين.

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ويشير البحث البريطاني الجديد المنشور في مجلة (Circulation) العلمية إلى أن المكان الذي يعيش فيه الأشخاص يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً فيما يتعلق بصحتهم.

وقام الباحثون بتحليل بيانات نصف مليون شخص بالغ من البنك الحيوي في بريطانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 37 إلى 73 عاماً.

ويبحث البنك في مساهمات الاستعداد الوراثي والتعرض البيئي لتطور الأمراض.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعيشون على بعد أقل من 500 متر من الحانات أكثر عرضة بنسبة 13% للإصابة بقصور القلب مقارنة بالأشخاص الذين يعيشون على بعد أكثر من كيلومترين. 

وبالنسبة لمطاعم الوجبات السريعة، فقد كان خطر الإصابة أعلى بنسبة 10%.

وطبقاً للدراسة، فإن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي توجد بها عدد كبير من الحانات ومطاعم الأكل السريع يكونون أكثر عرضة من غيرهم لخطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 16% .

وقال لو كي، أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأوبئة في جامعة تولين بالولايات المتحدة الأمريكية: "معظم الأبحاث السابقة حول العلاقة بين التغذية وصحة الإنسان ركزت على جودة الغذاء، مع إهمال تأثير البيئة الغذائية".

وقال: "تسلط دراستنا الضوء على أهمية مراعاة البيئة التي يسكنها الإنسان في أبحاث التغذية"، مضيفاً أن هذه الأنواع من المطاعم غالباً ما تقدم طعاماً غير صحي.

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