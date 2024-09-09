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أميرة ويلز كيت تعلن عودتها للحياة العامة بعد أشهر من معاناة مخيفة مع السرطان

الأميرة البريطانية كيت أميرة ويلز في بطولة ويمبلدون للتنس في لندن
الأميرة البريطانية كيت أميرة ويلز في بطولة ويمبلدون للتنس في لندن Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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من المتوقع أن تجري أميرة ويلز زوجة الأمير وليام البالغة من العمر 42 عاماً مجموعة قليلة من اللقاءات حتى نهاية العام. وكانت أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها تخضع للعلاج من نوع غير معلوم من السرطان.

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تقول الأميرة كيت إنها انتهت من العلاج الكيميائي وستعود إلى بعض الأنشطة العامة في الأشهر المقبلة. وكان أخر ظهور علني لها في نهائي بطولة ويمبلدون للرجال في يوليو/ تموز الماضي. وبدت متأثرة بالتصفيق الحار الذي تلقته. وأقرت وقتها بأنها مرت بأيام جيدة وأخرى سيئة أثناء خضوعها للعلاج.

الأمير البريطاني ويليام وأميرة ويلز كيت يصلان إلى سباق الخيل الملكي في أسكوت 2023
الأمير البريطاني ويليام وأميرة ويلز كيت يصلان إلى سباق الخيل الملكي في أسكوت 2023AP

وقالت: "الحياة بالصورة التي تعرفها من الممكن أن تتغير في لحظة، كان علينا أن نجد وسيلة للإبحار في المياه العاصفة والطريق المجهول".

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وأضافت: "إن رحلة السرطان معقدة ومخيفة ولا يمكن التنبؤ بها، إنها كذلك بالنسبة للجميع، خاصةً المقربين منك". وأوضحت "أقول بتواضع، إنها رحلة تدفعك لمواجهة نقاط ضعفك بطريقة لم تفكر بها من قبل، وبالتالي تخلق لك منظورًا جديدًا لكل شيء".

المصادر الإضافية • أ. ب.

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