المجلس الأوروبي يوافق على دفع 3.5 مليار يورو للدول المضيفة للاجئين الأوكرانيين

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء على مقترح يسمح للدول الأعضاء في التكتّل الحصول على تمويل يُسدّد بأثر فوري من ميزانية برنامج الاتحاد الأوروبي REACT-EU، والذي يعنى بتقديم مساعدات للتعافي في أوروبا، حيث "يتعلق المقترح في هذا السياق بالاحتياجات الأساسية للاجئين من أوكرانيا وتزويدهم بالمساعدة الأساسية داخل الدول الأوروبية التي تستضيفهم" حسب بيان للمجلس الأوروبي.

دول أوروبية استغاثت لطلب المساعدة

وكانت مجموعة من دول أوروبا الوسطى والشرقية دعت في وقت سابق إلى إنشاء صندوق جديد للاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية تكاليف الرعاية الصحية للاجئين الأوكرانيين.

يدعو الاقتراح المشترك، الذي تقدمت به 11 دولة في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى المساهمة في إنشاء صندوق مخصص على مستوى الاتحاد الأوروبي لتغطية "الجهد المالي الضخم" لتوفير الرعاية الصحية للأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي،

حيث ستستخدم هذه الأموال لتغطية تكاليف التأمين الصحي والنفقات الأخرى ذات الصّلة.

3.5 مليار يورو كتمويل أولي

في إطارما قرره سفراء دول التكتّل، يقضي المقترح بضخ ميزانية قدرها 3.5 مليار يورو هذا العام كتمويل أولي إضافي لبرنامج REACT-EU ، تستفيد منه الدول التي تستضيف لاجئين من أوكرانيا، حيث "يخفف الاقتراح العبء على الميزانيات العامة للدول الأعضاء حتى تتمكن من إدارة تدفق اللاجئين من أوكرانيا" وفق البيان.

ويقضي الإجراء بدفع الجزء الأكبر من الميزانية للدول الأعضاء التي تسجل عددًا أكبر من الوافدين من أوكرانيا، إما كبلدان عبور أو كبلدان وجهة نهائية.

الدول المستفيدة

ستتم زيادة التمويل المسبق ضمن برنامج المساعدات الأوروبي من 11٪ إلى 15٪ لجميع الدول الأعضاء، ومن 11 إلى 45٪ لدول الاتحاد الأوروبي حيث كان تدفق اللاجئين من أوكرانيا أعلى من 1٪ مقارنة بعدد السكان في نهاية الشهر الأول بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

البلدان التي ستستفيد من التمويل المسبق بنسبة 45٪ هي المجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، التي لها حدود مشتركة مع أوكرانيا، وكذلك النمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا، التي استضافت أشخاصاً نازحين يمثلون أكثر من 1٪ من السكان اعتباراً من 23 آذار/ مارس 2022.

الشروط المرتبطة بتنفيذ الخطة

ومن بين الشروط التي حددتها الخطة، فإن اللاجئين من أوكرانيا ينبغي عليهم التسجيل ضمن برنامج الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي أو في نظام حماية مناسب آخر بموجب القانون الوطني لكل دولة. في 23 آذار/مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات تشريعية لزيادة التمويل المسبق لبرنامج REACT-EU.

انطلاقا من الاستنتاجات التي اعتمدها المجلس الأوروبي في 24 و 25 آذار/ مارس، تمت الدعوة للعمل على مقترحات جديدة "بحيث يمكن توفير أموال الاتحاد الأوروبي للاجئين والدول التي تستشضيفهم فورا" وفق البيان.

ومن المتوقع أن يتبنى البرلمان الأوروبي الاقتراح الحالي بموجب الإجراء العاجل، والذي سيسمح للمجلس الأوروبي باعتماد القانون التشريعي في أقرب وقت ممكن حتى يدخل حيز التنفيذ في منتصف نيسان/أبريل 2022.