شاهد: روسيا تعتقل أكثر من 170 متظاهرا مناهضا لغزو أوكرانيا

أفادت منظمة "أو في دي-انفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد المظاهرات، عن اعتقال أكثر من 170 شخصًا السبت في روسيا تظاهروا ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنه قرابة الساعة 13:00 ت غ "تم توقيف أكثر من 178 شخصًا في 15 مدينة روسية".

في موسكو، تم تنظيم اعتصام ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الساعة 11:00 ت غ في متنزه زاريادي قرب الكرملين. بعد قليل، بدأت الشرطة باعتقال الأشخاص الجالسين على مقاعد الحديقة وسط عاصفة ثلجية. وصرخت شابة اعتقلتها الشرطة "لا للحرب في أوكرانيا!".

انتشرت أكثر من 30 آلية تابعة للشرطة حول المتنزه وبالقرب من الكرملين، واوقف أكثر من 20 شخصًا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

كما جرت اعتقالات في سانت بطرسبرغ (شمال غرب) خلال تجمع مماثل في إطار حراك وطني أعلن على شبكات التواصل الاجتماعية. وأعلن ناشطون معارضون للهجوم الروسي اعتصاما السبت ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على مواقع التواصل الاجتماعي في نحو ثلاثين مدينة روسية، من فلاديفوستوك (شرق) إلى سوتشي (جنوب).

وأكد المنظمون في بيان إنهم يريدون كذلك الاحتجاج على "انهيار الاقتصاد الروسي وضد (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين" ومن أجل الإفراج عن المعارض المسجون أليكسي نافالني. وكتبوا "روسيا تستحق السلام والديمقراطية والازدهار".

في سانت بطرسبرغ، كان نحو 40 شخصًا في المكان المخصص للاعتصام في وسط المدينة، بدون التمكن من تحديد ما إذا كانوا متظاهرين، وفقًا لما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس. وشاهدت، رغم ذلك، اعتقال نحو 25 شخصًا.

وقالت غالينا سيدوفا (50 عاما) لفرانس برس "جئت للاعتصام فقط. للتعبير بطريقة ما عن احتجاجي على ما يحدث".

رغم الحظر، يتجمع متظاهرون بشكل سلمي يومياً في روسيا للتنديد بالتدخل العسكري في أوكرانيا.