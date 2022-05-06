رئيس الوزراء البولندي ليورونيوز: فلاديمير بوتين "مجرم حرب" يرتكب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيسكي في مقابلة حصرية مع يورونيوز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم حرب" يرتكب "إبادة جماعية" في أوكرانيا ويجب ألا يستأنف الاتحاد الأوروبي "العمل كالمعتاد" مع روسيا طالما "بقي بوتين في السلطة".

وقال ماتيوس مورافيسكي : " تطمح روسيا إلى إعادة تأسيس الإمبراطورية الروسية ودولة ما بعد الاتحاد السوفياتي". وأضاف "روسيا ترتكب إبادة جماعية في أوكرانيا". موضحا في هذا الصدد "بوتين مجرم حرب وهو المسؤول عما يجري في أوكرانيا" وأضاف بالقول "أعتقد أنه يجب علينا إنشاء محكمة دولية لتتبع الجرائم وتحقيق العدالة مرة أخرىعندما تنتهي الحرب".

ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البولندي الخميس أن أكثر من ستة مليارات يورو مخصصة لأوكرانيا تم جمعها خلال مؤتمر دولي للمانحين في وارسو. ونظمت المؤتمر بولندا والسويد بمشاركة الاتحاد الأوروبي. وقال ماتيوس مورافيسكي "لقد جمعنا من الأموال أكثر مما كان متوقعا" مضيفا "لكن هذا المبلغ من المال ليس كافيا، وليس كافيا للاحتياجات الهائلة في أوكرانيا ، نظرا للحرب الشنيعة التي تدور باستمرار".

الغزو الروسي لأوكرانيا "وحشي"

خلال المقابلة، تحدث رئيس الوزراء البولندي بإسهاب عن الغزو الروسي لأوكرانيا ، والذي وصفه بـ "الوحشي" والتداعيات الجيوسياسية على القارة الأوروية برمتها.

منذ اندلاع الحرب في 24 شباط/ فبراير، كانت بولندا في طليعة الدول التي أصدت إدانات ضد الكرملين، حيث دعت الحكومة إلى ضرورة تتسليم الأسلحة إلى كييف وفرض أقسى مجموعة ممكنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

الحرب ستنتهي عاجلاً

وتابع رئيس الوزراء البولندي" أعتقد أن الحرب ستنتهي عاجلاً وليس آجلاً، لكن كل هذا يتوقف على شجاعة وتصميم الشعب الأوكراني، لذلك يجب أن نكون جميعًا ممتنين للشجاعة الهائلة التي يتحلى بها الأوكرانيون للدفاع عن سيادتهم وحريتهم " مؤكدا في الوقت نفسه "إنهم يدافعون أيضا عن أمن وسلام أوروبا بأكملها".

رفض مورافيسكي التهديدات باستخدام روسيا للأسلحة النووية ووصفها بأنها "علامة على ضعفهم" وأوضح أن الكرملين سوف يفكر "مرتين" قبل توسيع العدوان العسكري باتجاه الدول المجاورة مثل مولدوفا.

واقترحت المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على نطاق الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية لحرمان الكرملين من أحد مصادر إيراداته الرئيسية. كما يُنظر إلى مسألة حظر النفط الروسي على أنها الإجراء الأكثر "قسوة" من جانب الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وقد أثارت مخاوف بعض البلدان التي تعتمد بشكل كبير على مصادر النفط الروسية، بما في ذلك المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك اوالتي تطالب بتنظيم "جدول زمني طويل المدى لتطبيق هذا إجراء الحظر".

بوتين يستخدم النفط والغاز كـ"ابتزاز"

قال مورافيسكي: "بصراحة هناك دول مختلفة ولديها مواقف متباينة من حيث درجة الاعتماد على النفط والغاز ونحن نتفهم ذلك." وأضاف "هناك مناقشات مع المفوضية الأوروبية حول ما يمكن أن تكون عليه الفترات المؤقتة، لكن تلك الدول المعنية لن تعرقل فرض عقوبات ضد موسكو، على حد علمي" مضيفا أن بوتين يستخدم النفط والغاز كـ"ابتزازتجاه بقية ا دول لاتحاد الأوروبي." حسب قوله.