إلغاء إلزامية وضع الكمامات داخل المطارات وعلى متن الطائرات في دول الاتحاد الأوروبي

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي الأربعاء في بيان إن الاتحاد سيلغي إلزامية وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية وفي المطارات اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع انحسار الجائحة في أوروبا.

قالت الوكالة ومقرها في ألمانيا "أصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) تحديثًا لتدابير السلامة الصحية للسفر الجوي، وأسقطا التوصية بإلزامية ارتداء كمامة طبية في المطارات وعلى متن الرحلات، مع الإشارة إلى أن الكمامة ما زالت إحدى أفضل وسائل الحماية ضد انتقال كوفيد-19".

وفي هذا السياق، قال باتريك كي، المدير التنفيذي لـوكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي: "اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لن تكون هناك حاجة لأن تكون الكمامات إلزامية في السفر على متن الرحلات الوية في جميع الحالات"

وقالت الوكالتان الأوروبيتان إن "مستويات التطعيم ضد كورونا والمناعة المكتسبة بشكل طبيعي ورفع القيود المرتبطة بكورونا في العديد من الدول الأوروبية وراء قرار إزالة توصية إلزامية ارتداء الكمامات التي كانت سارية منذ عام 2020".

كم أشارتا إلى أن شركات الطيران، لها أيضا حرية التصرف بشأن ظروف ارتداء الكمامات، حسب ما تقتضيه ضرورات التقييم الصادر من الهيئات الصحية المخولة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفقًا للتوصيات، " يجب على الركاب على متن طائرات الخطوط الجوية والمعرضين للخطر الاستمرار في ارتداء الكمامات". كما دعا البيان الصادر عن الوكالتين إلى ضرورة أن "يتصرف مستقلو الطائرات بالمسؤولية، واحترام الآخرين في حال كانت لديهم أعراض مرض ما بأن يرتدوا الكمامات لطمأنة الجالسين حولهم".