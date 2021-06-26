شاهد: إسبان يحتفلون بقرار إلغاء وضع الكمامات الواقية في الأماكن العامة المفتوحة

احتفل عشرات الأشخاص في ساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة مدريد بقرار الحكومة الغاء فرض الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة.

وخلع المحتفلون الأقنعة الواقية عندما دقت الساعة في الميدان الإسباني الشهير الثانية عشرة من صباح السبت وهو موعد دخول قرار رفع الحظر حيز التنفيذ.

وتشهد البلاد مؤخرا انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مختلف إسبانيا. و لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل المواطنين والسياح على حد سواء.

وقال سيرجيو مورال، أستاذ إسباني، وأخيرا "أشعر بالحرية" بعد عام صعب.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قبل أسبوع، إن بلاده ستبدأ قريبا في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا، ابتداء من الـ 26 من يونيو/ الجاري.

وسيسمح للأشخاص بالتنقل دون الحاجة إلى ارتداء الكمامة في الخارج مع وجوب الحفاظ على مسافة متر ونصف بين الأشخاص

ويذكر أن إسبانيا تسمح بدخول السياح الذين تلقوا اللقاح المعتمد من الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها، ولن يكون من الملزم عليهم تقديم اختبار كوفيد سلبي أو الحجر الصحي.

أما بالنسبة للوافدين غير الملقحين، فيجب عليهم إظهار نتيجة "بي سي آر" سلبية قبل 48 ساعة من موعد السفر.

وجاء هذا القرار، بعد أن طالبت جهات عدة خلال الأسابيع الأخيرة، الحكومة اتخاذ قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.