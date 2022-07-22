ترانسنيستريا الانفصالية ملتزمة بمشروع استقلالها عن مولدوفا وقد تنضم إلى روسيا

قال فيتالي إيغناتييف، وزير خارجية ترانسدنيستريا التي لا يعترف بها المجتمع الدولي، الجمعة، إن المنطقة الانفصالية المدعومة من موسكو ملتزمة بتحقيق الاستقلال الكامل عن مولدوفا و"الانضمام المحتمل" إلى روسيا.

وتجاور ترانسدنيستريا التي يقطنها نحو 470.000 نسمة أوكرانيا، وعندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2021، أثيرت تكهنات حول رغبة روسية في البدء بعملية عسكرية في المنطقة القريبة من أوديسا الأوكرانية.

وأوضح إيغناتييف أن ن ترانسدنيستريا ستواصل تحقيق الأهداف المحددة في استفتاء عام 2006، خاصة بعد ترشيح مولدوفا المؤخر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والذي "ينهي فعلياً أي إمكانية للتعاون" بين الطرفين.

وأضاف إيغناتييف "أن الانضمام اللاحق إلى روسيا هو عملية تتطلب قرارات مهمة وإعداداً سياسياً.. ومن الواضح أن الأولوية الرئيسية هي الاستقلال."

منح الاتحاد الأوروبي مولدوفا في يونيو/حزيران، وضع المرشح للانضمام للكتلة مشروطة بسن قوانين وإصلاحات بخصوص الفساد وتعزيز سيادة القانون وغيرها.

وتستضيف ترانسدنيستريا الواقعة بين أوكرانيا ومولدوفا، وحدة قوات حفظ السلام الروسية منذ نهاية الحرب الانفصالية في عام 1992.