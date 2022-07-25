أوكرانيا تخطط لاستعادة السيطرة على خيرسون قريباً ومسؤول في المنطقة يؤكد احتمال انضمامها إلى روسيا

أوكرانيا تخطط لاستعادة السيطرة على خيرسون قريباً ومسؤول في المنطقة يؤكد احتمال انضمامها إلى روسيامحادثة
يستمر القتال غير الحاسم في منطقة دونباس وخيرسون الجنوبية بحسب ما تقوله وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، الإثنين، إضافة إلى قصف روسي صاروخي طال مدناً عدّة بينها ميكولايف وخاركيف وزابوروجيا ونيكوبول.
وفيما توقع مسؤولون أوكرانيون استعادة السيطرة على منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو بحلول أيلول، قالت مصادر روسية إن المنطقة، إضافة إلى جارتها زابوريجيا، تخطط "على الأرجح" لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في الشهر نفسه.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي
قال الكرملين يوم الإثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لا، بوتين لا يعتزم زيارة اليابان وحضور الجنازة".
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراءالياباني يوشيهيكو إيسوزاكي يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية أخطرت جميع الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، بما في ذلك روسيا، بموعد جنازة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وذكرت صحيفة سانكي اليابانية يوم السبت أن طوكيو تميل نحو عدم السماح لبوتين بحضور الجنازة المقررة في 27 سبتمبر أيلول.
وقتل آبي بالرصاص في تجمع انتخابي هذا الشهر.
الكرملين: الضربات الروسية على أوديسا لا يفترض أن تعيق صادرات الحبوب
قال الكرملين الإثنين إن صادرات الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا يمكن أن تتم وفقاً للاتفاقية الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة، على الرغم من القصف الروسي للمنشآت المرفئية.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن القصف "يستهدف البنية التحتية العسكرية فقط. ولا يتعلق على الإطلاق بالمنشآت المستخدمة لتنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب، ولهذا السبب لا يمكن ولا ينبغي أن تعيق بدء عملية التحميل".
تقرير: استفتاءان للانضمام إلى روسيا في منطقتين أوكرانيتين في أيلول/سبتمبر المقبل
قال مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إن السلطات المحلية ترجح إجراء استفتاء حول انضمام المنطقة إلى روسيا في أيلول/سبتمبر المقبل، إضافة إلى استفتاء آخر مماثل في منطقة خيرسون.
ونقلت ريا نوفوستي عن فلاديمير روغوف قوله: "كل شيء يشير إلى أننا سنجري استفتاء في القسم الأول من أيلو/سبتمبر. لن أكشف عن الموعد المحدد بعدُ، ولكن لجنة انتخابية يتم تشكليها الآن".
ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله أيضاً "من المرجح جداً أن يقام الاستفتاءان في منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الوقت نفسه".
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تواجه مشكلة في تصليح مركباتها القتالية المتضررة
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قتالاً غير حاسم بين القوات الروسية والأوكرانية لا يزال مستمراً في منطقتي دونباس وخيرسون. وأضافت الوزارة إن القادة العسكريين الروس لا يزالون يواجهون معضلة: هل يدعمون الهجوم في الشرق؟ أو الدفاع في الغرب (خيرسون).
وأشارت الوزارة إلى أنها حددت موقعاً في بيلغورود المحاذية لحدود أوكرانيا، وهو مخصص لتصليح المركبات، وأضافت أن روسيا تعاني من مشكلة تصليح عرباتها المدرعة والدبابات التي تضررت خلال الحرب،
وذلك يضاف إلى مشكلة النقص في الجنود التي تعاني منها منذ مدة.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 25, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/0J6jYm2jFf
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zf26RycMYw
قال رئيس لجنة تحقيق روسية إن موسكو وجهت اتهامات إلى 92 من العسكريين الأوكرانيين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واقترحت تشكيل محكمة دولية تدعمها دول من بينها بوليفيا وإيران وسوريا.
عادت ألمانيا إلى مسارها لتحقيق هدفها المتمثل في تخزين مستويات من الغاز للشتاء بنسبة 75 بالمئة بحلول الأول من أيلول/سبتمبر، وفقاً لكلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات، الشركة المسؤولة عن تموين الغاز وتوزيعه في البلاد.
وذكرت رويترز نقلاً عن المسؤول قوله إن هناك مستويات مناسبة لضخ الغاز وإن عملاق الطاقة الألماني، يونيبر، أنهى عمليات سحب الغاز من التخزين.
أوكرانيا تقول إنها ستستعيد السيطرة على منطقة خيرسون بحلول أيلول/سبتمبر
تحدث مسؤولون عسكريون أوكرانيون عن "نقطة تحول" في المعارك الدائرة جنوب البلاد، في مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها روسيا حالياً، وأضافوا أنهم سيستخدمون أسلحة غربية لتحرير أكبر المدن التي يسيطر عليها الروس بحلول أيلول/سبتمبر.
وقال سيرهي خلان، أحد مساعدي حاكم منطقة خيرسون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: يمكن القول إن نقطة تحول حدثت في المعارك. ننتقل من الدفاع إلى الهجوم المضاد.
وأضاف خلان: يمكننا القول إن منطقة خيرسون سيتم تحريرها حتماً في أيلول/سبتمبر وإن خطط المحتلين ستفشل.
وكان الجيش الأوكراني قصف خلف خطوط الجبهة في المنطقة، واستهدف مخازن للأسلحة وجسرين أساسيين فيها، مستخدماً أسلحة بعيدة المدى، أبرزها راجمات صواريخ "هيمارس"، خلال الأسابيع الماضية.
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا لن تستسلم. وأضاف "نحن نبذل قصارى جهدنا لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالعدو ولحشد أكبر قدر ممكن من الدعم لأوكرانيا".
بعد هذه الضربات على أوديسا، اتهمت أوكرانيا فلاديمير بوتين بـ"البصق في وجه" الأمم المتحدة وتركيا وتقويض تطبيق الاتفاق الموقع الجمعة بشأن استئناف صادرات الحبوب العالقة بسبب الحرب.