أوكرانيا تخطط لاستعادة السيطرة على خيرسون قريباً ومسؤول في المنطقة يؤكد احتمال انضمامها إلى روسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن قتالاً غير حاسم بين القوات الروسية والأوكرانية لا يزال مستمراً في منطقتي دونباس وخيرسون. وأضافت الوزارة إن القادة العسكريين الروس لا يزالون يواجهون معضلة: هل يدعمون الهجوم في الشرق؟ أو الدفاع في الغرب (خيرسون).

وأشارت الوزارة إلى أنها حددت موقعاً في بيلغورود المحاذية لحدود أوكرانيا، وهو مخصص لتصليح المركبات، وأضافت أن روسيا تعاني من مشكلة تصليح عرباتها المدرعة والدبابات التي تضررت خلال الحرب،

وذلك يضاف إلى مشكلة النقص في الجنود التي تعاني منها منذ مدة.

