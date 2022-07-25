أوكرانيا تخطط لاستعادة السيطرة على خيرسون قريباً ومسؤول في المنطقة يؤكد احتمال انضمامها إلى روسيا

يستمر القتال غير الحاسم في منطقة دونباس وخيرسون الجنوبية بحسب ما تقوله وزارة الدفاع البريطانية، اليوم، الإثنين، إضافة إلى قصف روسي صاروخي طال مدناً عدّة بينها ميكولايف وخاركيف وزابوروجيا ونيكوبول.

وفيما توقع مسؤولون أوكرانيون استعادة السيطرة على منطقة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو بحلول أيلول، قالت مصادر روسية إن المنطقة، إضافة إلى جارتها زابوريجيا، تخطط "على الأرجح" لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا في الشهر نفسه.

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