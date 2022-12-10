شبوهات تحيط بتعاقد الاتحاد الأوروبي مع فايزر/بيونتيك بشأن تزويد لقاحات كوفيد

طالب مسؤولون صحيون الاتحاد الأوروبي بتوفير المزيد من الشفافية بشأن تعاقد التكتل مع شركة فايزر/بيونتك لتوفير جرعات اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد لعبت دوراً أساسياً في التفاوض على التعاقد الذي واجه الكثير من الانتقادات مؤخراً.

وقال بيير كارتويفيلز، الممثل الدائم لبلجيكا بالاتحاد، خلال اجتماع لمسؤولي الصحة بالاتحاد يوم الجمعة: "نريد أن نعرف حقاً بماذا وعد (العقد)؟"

وقال وزير الصحة الأيرلندي ستيفين دونيلي إن الافتقار للشفافية اللازمة قد يوفر "وقوداً للتحريف" والشك في بنود العقد وتنفيذها حتى لو كانت النتيجة "حكيمة ومبررة بشكل واضح".

ونص العقد على إمداد فايزر/بيونتيك دول الاتحاد ب1.8 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد.

وأشار تقرير للمحكمة الأوروبية للمراجعين إلى رفض المفوضية الإفصاح عن الدور الذي لعبته فون دير لاين خلال التفاوض على العقد.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن رئيسة المفوضية الأوروبية تبادلت رسائل نصية بشكل مباشر مع ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لفايزر، خلال التفاوض.

وتخضع عملية شراء اللقاحات للتحقيق أيضاً من قبل مكتب المدعي العام الأوروبي الذي لم يحدد حتى الآن أي من العقود الأوروبية يتم التحقيق فيها.