شاهد: مقتل أربعة سياح بينهم ثلاثة ضباط استخبارات من إسرائيل وإيطاليا في غرق قارب ببحيرة ماجوري

بقلم: يورونيوز

انقلب قارب يحمل على متنه حوالي 20 شخصا، كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، عندما باغتهم تغيرّ مفاجئ في الطقس وهبوب رياح عاتية. حصيلة هذه الكارثة كانت أربعة قتلى من بين المحتفلين غرقوا في بحيرة ماجوري المحبوبة لدى السياح في شمال إيطاليا.

قتل أربعة أشخاص بينهم عنصران في الاستخبارات وضابط امن سري إسرائيلي متقاعد في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمال إيطاليا.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا مساء الأحد قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة. وقال الناطق باسم عناصر الإطفاء لوكا كاري لوكالة فرانس برس "عُثر على جثث أربعة أشخاص". وبين الضحايا مواطن إسرائيلي "خمسيني"، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية دون الكشف عن هويته لماضيه الأمني بحسب المصادر العبرية.

أمّا الضحايا الآخرون، فهم مواطنة روسية ومواطنان إيطاليان (رجل وامرأة وهما عنصرا استخبارات)، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلا عن السلطات في مدينة بوستو أرسيزيو القريبة من ميلانو.

وتحدّث رئيس منطقة لومبارديا أتيليو فونتانا مساء الأحد عن "حادث خطير جدًا" نجم عن "زوبعة". وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا من الركاب انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وقع الحادث حوالي الساعة مساء. وقال أحد السكان المحليين للصحفيين: "في الواقع ، كان يوما جميلا، لكننا رأينا أن عاصفة رعدية كبيرة كانت قادمة من ميلانو." وكان المحتفلون بعيد الميلاد على متن القارب المستأجَر على بعد حوالي 150 مترًا من الشاطئ، لكن رياحا عاتية وأمطار محلية قوية أدت إلى انقلاب القارب.

وأظهر مقطع فيديو صوره عناصر الإطفاء مروحية بحث تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها كراس وأنقاض.

بحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثاني أكبر بحيرة في إيطاليا وتُعدّ وجهة سياحية شهيرة. كما أن هذه الرحلات في عرض البحيرة هي فعالية محبوبة لدى السياح.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن السيدة الروسية التي غرقت هي شريكة حياة مالك القارب وقبطانه. وكان كلاهما يعيشان على المركب ويؤجرانه للاحتفالات.

والآن، يحقق الادعاء العام في أسباب انقلاب القارب وعدم عودته إلى الميناء. حيث تقول التقارير إن المنطقة تعرضت لسوء الأحوال الجوية في حوالي الساعة الخامسة، كما كانت هناك تأخيرات في مطار ميلانو مالبينزا القريب نتيجة لذلك.