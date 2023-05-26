العثور على جثث ثلاثة مهاجرين غرق قاربهم قبالة ساحل جزيرة ميكونوس

بقلم: يورونيوز

عثر على جثث ثلاثة لاجئين في شمال شرق جزيرة ميكونوس اليونانية بعد غرق قاربهم صباح الجمعة، على ما أعلن خفر السواحل اليونانيون.

وبحسب المعلومات الأولية، القتلى هم امرأتان ورجل لم تحدد السلطات اليونانية جنسياتهم.

وتجري عملية بحث وإنقاذ لمحاولة العثور على الأشخاص الثلاثة الآخرين الذين قال ناجيان انتشلهما خفر السواحل ونقلوهما إلى بر الأمان، إنهم كانوا يسافرون برفقتهما.

وتشارك في عملية البحث سفينتان تابعتان لخفر السواحل ومروحية ومركبات برية.

ومنذ أشهر، يحاول المهاجرون العبور مباشرة من الساحل التركي إلى إيطاليا وهم يتّخذون طريقًا جديدًا عبر جزر سيكلادس التي تجذب آلاف السياح كل صيف.

ويهدف هذا المسار الجديد، وفقًا للمنظمات غير الحكومية، إلى تجنب جزر شمال بحر إيجه حيث تتزايد الشهادات والفيديوهات التي تفيد بعمليات إعادة قسرية من قبل اليونان.

ولطالما رفضت أثينا هذه الاتهامات، رغم الشهادات المتكررة من مهاجرين وتقارير منظمات غير حكومية.

وبموجب القواعد الأوروبية، فإن البلد الأول الذي يدخل منه مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن طلب لجوئه.