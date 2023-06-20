فون دير لايين تصف حادثة غرق المهاجرين بالمروّعة وفيديو جديد لسفينة الصيد قبل غرقها بساعات

بقلم: يورونيوز

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الثلاثاء، حادثة غرق سفينة صيد مليئة بالمهاجرين قبالة سواحل اليونان بالأمر المروّع ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وأضافت فون دير لايين "نعمل على مشروعين في الوقت نفسه. الأول مباشر وملموس وواقعي. على سبيل المثال نعمل مع تونس لتحقيق الاستقرار في البلاد... ومن ناحية أخرى نحاول وضع مجموعة من القواعد وتأسيس ميثاق الهجرة واللجوء".

ولقي ما لا يقل عن 81 شخصاً مصرعهم وفقد كثيرون بعد واحدة من أسوأ الكوارث من نوعها هذا العام.

وأشارت مصادر أوروبية سابقاً إلى أن السفينة المتداعية كانت تحمل نحو 750 راكباً بينهم نساء وأطفال. وبعد أيام على غرق القارب، أصبحت فرص العثور على ناجين شبه معدومة.

وكانت فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 104 أشخاص فقط، معظمهم من الرجال والفتيان.

وفي آخر المستجدات المتعلقة بهذه الكارثة، نشرت ناقلة نفطية قدّمت الطعام والمياه للمهاجرين على متن سفينة الصيد مقطع فيديو يظهر القارب قبيل ساعات من غرقه.

ويُظهر الفيديو الذي تم تصويره في 13 حزيران/يونيو من على متن الناقلة "لوكي سايلور" (Lucky Sailor) سفينة الصيد، وهي تشغل محركها وتتحرك تدريجياً إلى البعيد.