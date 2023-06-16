شاهد: بالدموع والعناق.. لاجىء سوري يستقبل شقيقه الذي نجا من حادث غرق سفينة المهاجرين قرب اليونان

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو لحظات لم شمل لاجىء سوري من هولندا مع شقيقه الذي نجا من حادث غرق سفينة الصيد وهما يتعانقان خلف سياج في ميناء كالاماتا، اليوناني.

وواصلت زوارق الانقاذ اليونانية وطائرة هليكوبتر بالبحث عن جثث الضحايا في الموقع الذي شهد غرق سفينة الصيد، الأربعاء والتي كان على متنها750 مهاجرا وفقًا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب الناجين، فقد أبحر المركب محمّلا بالمهاجرين قادمين من ليبيا باتجاه إيطاليا.

وانتشلت عناصر الإنقاذ 104 جثة إضافة إلى 78 جثة أخرى تم العثور عليها في وقت سابق، ونُقلت جثث الضحايا إلى مقبرة بالقرب من أثينا.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول في وحدة الإنقاذ أن فرص انتشال المزيد من الجثث أصبحت ضئيلة.

تم القبض على تسعة متهمين بتهريب المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عاما وأغلبهم مصريون.

وتعتبر اليونان من الطرق الرئيسية التي يسلكها المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.