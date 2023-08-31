شاهد: في أوكرانيا.. ازدهار وطفرة في تصنيع المُسيّرات الحربية

بقلم: يورونيوز

في الآونة الأخيرة، تزايدت الأنباء عن هجومات أوكرانية بمسيرات على أهداف روسية. فالمسيرات أصبحت جزءًا مهما في استراتيجية الحرب لدى كييف، وارتفع عدد المسيرات المصنعة محليًا بشكل لافت.

مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، أصبحت المُسيّرات الصغيرة في الأشهر القليلة الماضية عاملا مهما في استراتيجية كييف الحربية، وأصبح هناك ارتفاع كبير في الطلب لدى مصانع المسيرات.

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إحدى هذه الشركات الأوكرانية المصنعة للمسيرات هي شركة إيرلوجيكس، التي هي الأخرى لاحظت أن الطلب على منتجاتها قد ارتفع بشكل ملحوظ.

ووفقا للحكومة الأوكرانية، فقد زاد إنتاج المسيرات بعشرة أضعاف، مما يؤكد أهميتها في الحرب. وفي هذا العام وحده، خصصت الحكومة الأوكرانية ميزانية تبلغ حوالي مليار يورو لإنتاج المسيرات.

تصنع إيرلوجيكس المسيرات من الألف إلى الياء. وإلى جانب طائرات الاستطلاع بدون طيار، تعمل الشركة أيضًا على تطوير نوع آخر من المسيرات يمكنه حمل المتفجرات. ومن خلال التعامل مع الحكومة، تقوم شركة إيرلوجيكس بتصنيع حوالي 15 مسيرة شهريًا.