شاهد: بريطانيا تغلق 100 مدرسة مبنية من نوع خرسانة مهدد بالسقوط

بقلم: يورونيوز

يقول الخبراء أن نوع الخرسانة هذا قد ينهار دون سابق إنذار. ويأتي إغلاق المدارس قبل أيام قليلة من بدء فصل الخريف الدراسي الجديد في المملكة المتحدة.

أعلنت الحكومة البريطانية أن أكثر من 100 مدرسة مبنية من نوع معين من الخرسانة المعرضة للانهيار ستـُغلـق بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأصدرت الحكومة الأمر قبل أيام قليلة من عودة الطلاب إلى المدارس لبدء فصل الخريف.

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الخرسانة التي تسببت بالإغلاق هي الخرسانة الخلوية المسلحة، (والمعروفة باسم RAAC). وقال الخبير في الخرسانة، وارن توماس: ""قد يكون الأمر شديد الْخَطَر لأنها قد تسقط دون سابق إنذار."

ووفقا لتقرير صادر عن مكتب التدقيق الوطني، قالت وزارة التعليم إنه يمكن العثور على الخرسانة في 572 مدرسة في جميع أنحاء إنجلترا.

وفي حديثها لقناة سكاي نيوز البريطانية يوم الخميس، وصفت وزيرة التعليم في حكومة الظل بريجيت فيليبسون إعلان الحكومة بأنه "صادم للغاية". كما دعت فيليبسون وزارة التعليم إلى أن تكون "واضحة" بشأن النتائج التي توصلت إليها.