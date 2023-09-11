رخصة قيادة جديدة لسائقي سيارات "SUV"؟

بقلم: يورونيوز

ترغب عضوة البرلمان الأوروبي، الفرنسية كريمة دلي، في طرح مشروع قانون لتنظيم رخصة قيادة جديدة لسيارات الدفع الرباعي [SUV].

والهدف أحد أهداف النشطاء المناخيين بسبب التلوث الذي يسببه هذا النوع من السيارات، ولكن أيضاً من أهداف المدافعين عن السلامة بسبب الخطر الذي تشكله على المشاة وراكبي الدراجات وسائقي السيارات الصغيرة.

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وقالت النائبة التي تنتمي إلى حزب الخضر وتقود حملة برلمانية بشأنإصلاح قواعد رخصة القيادة في الاتحاد الأوروبي، في مسوّدة القرار، "هذه المركبات لا تشغل مساحة أكبر فحسب، كما أنها تستهلك طاقة أكثر.. فهي فيما يتعلق بالسلامة على الطرق أكثر عرضة للحوادث من سيارات الركاب الخفيفة، مع عواقب أكثر خطورة بكثير".

ويمكن لأي مواطن حائز على رخصة قيادة من فئة بي [B] قيادة هذه السيارات حالياً وتقول دلّي إن هذه الرخصة لا تناسب تماماً "سيارات الركاب الثقيلة"، مطالبة برخصة قيادة جديدة من نوع بي بلاس [B+] للسيارات والشاحنات الصغيرة التي يتخطى وزنها 1.8 طن.

وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإن ذلك من شأنه أن يجبر سائقي سيارات الدفع الرباعي الثقيلة الشهيرة مثل أودي Q7 وفولفو XC90 وBMW X5 على الحصول على تراخيص محدثة.

وأضافت دلّي أنه قد تكون هناك استثناءات للأغراض المهنية أو الخاصة، مثل مركبات الطوارئ.

إس يو في فولفو EX90 AFP

تتضمن مقترحات النائبة أيضاً نظاماً لرخص القيادة قائماً على النقاط على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي من شأنه تتبع المخالفات المرورية وإلغاء أو تعليق التصاريح عند حد معين. وبرّرت المشرعة أن مثل هذا النظام "لديه القدرة على خفض عدد الحوادث والوفيات على طرقنا".

وحتى الآن لا يوجد نظام على مستوى الاتحاد الأوروبي للتعامل مع النقاط الجزائية علماً أن المفوضية سبق وتقدّمت بمشروع قانون لاستبعاد السائقين الذين ارتكبوا انتهاكات ومخالفات كبيرة على مستوى الاتحاد الأوروبي.