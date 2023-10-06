بقلم: يورونيوز

شاهد: زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي يجولون في رحاب قصر الحمراء الأندلسي

اعلان

زار زعماء وقادة دول الاتحاد الأوروبي قصر الحمراء الشهير في مدينة غرناطة في الأندلس.

وجاءت هذه الزيارة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية التي عقدت في المدينة الإسبانية يوم الجمعة.

وكان من بين الحاضرين رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاين، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. واستقبل الضيوف ملك إسبانيا فيليبي السادس وكذلك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

قصر الحمراء الذي شُيّد إبان العصر الإسلامي في الأندلس هو من أشهر المعالم التاريخية والسياحية في إسبانيا وأوروبا كلها، وأدرج في عام 1984 على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.