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شاهد: طولها 20 مترا.. شجرة عيد الميلاد تصل إلى الساحة الكبرى في بروكسل

شجرة عيد الميلاد في الساحة الكبرى في بروكسل
شجرة عيد الميلاد في الساحة الكبرى في بروكسل Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بدأت العاصمة البلجيكية بروكسل بنصب شجرة عيد الميلاد في الساحة الكبرى التي ستحتضن أيضَا سوق عيد الميلاد السنوي.

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ووصلت وصلت شجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 22 مترًا إلى الساحة على متن شاحنة طويلة. تم زرع شجرة هذا العام في السبعينيات في الفناء الخلفي لعائلة من لير، بلجيكا. أصبح الحجم الهائل للشجرة أكثر من اللازم بالنسبة لمنزل العائلة، لذلك تم التبرع بها إلى بروكسل من أجل نصبها للاحتفال بالأعياد.

ينطلق مهرجان بروكسل لعجائب الشتاء مساء يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني بموضوع ابتكرته 11 دولة من السكان الأصليين في كيبيك، كندا.

المصادر الإضافية • أ ب

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