"هدية للولايات المتحدة والدوري"... هكذا وصف بيكام وجود ميسي في صفوف إنتر ميامي

بقلم: يورونيوز

وعن حظوظ انكلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الأسود الثلاثة" السابق "أنا اؤمن بالفعل بهذا المنتخب الإنكليزي. أنا اؤمن بالمدرب غاريث ساوثغيت،

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قال البريطاني ديفيد بيكام الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي، إنّ التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الانكليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق "عندما يخبرني أحدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن اصدّق ذلك حتى الآن".

وتابع "بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن استقدام ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الاميركي لكرة القدم".

وأردف بيكام الذي اعتزل عام 2013 "لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة".

وعن حظوظ انكلترا في كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، قال قائد "الأسود الثلاثة" السابق "أنا اؤمن بالفعل بهذا المنتخب الإنكليزي. أنا اؤمن بالمدرب غاريث ساوثغيت، وبما يفعله منذ سنوات عدّة. لقد خسرنا للاسف في نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إيطاليا، لكننا اقتربنا جدا من الفوز".

وتابع "في كأس أوروبا 2024، لدينا فرصة بالفعل، في ظل تواجد لاعبين شباب مثل كول بالمر وجود بيلينغهام وآخرين. وبالطبع هناك القائد الهداف هاري كاين الذي يتابع دوره كقدوة للفريق ويُسجّل الاهداف".