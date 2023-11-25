شاهد: تدفق مهاجرين غير شرعيين من روسيا إلى فنلندا عبر المعبر الوحيد المفتوح بين البلدين

بقلم: يورونيوز

وصل اليوم 55 شخصًا إلى نقطة التفتيش الوحيدة المفتوحة على الحدود الفنلندية الروسية "راجا جوزيبي"، خلال ساعات عمل المحطة الحدودية.

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أغلقت فنلندا جميع معابرها الحدودية مع روسيا باستثناء معبر واحد، ردًا على ما اعتبره المسؤولون الفنلنديون هجومًا من طرف الكرملين. خلال شهر نوفمبر-تشرين الثاني، وصل حوالي 800 طالب لجوء إلى فنلندا عبر حدودها الشرقية. وبحسب الحكومة الفنلندية، فإن العملية منظمة بشكل جيد.

وصل اليوم 55 شخصًا إلى نقطة التفتيش الوحيدة المفتوحة على الحدود الفنلندية الروسية "راجا جوزيبي"، خلال ساعات عمل المحطة الحدودية. وكان الوافدون في حالة معنوية جيدة حسب حرس الحدود، خاصة وأن درجة الحرارة اليوم لم تكن باردة جدًا بالمقارنة مع المعايير الفنلندية إذ تراوحت أقل بقليل من درجتين تحت الصفر. وفي هذا الوقت من العام تشرق الشمس في حدود الساعة 10.30 وتغرب عند الساعة 13.30.

"الوضع لم يفاجئنا"، قال كيمو لوهيلاينن، رئيس مركز حرس الحدود، مضيفا: "مستعدون لاستقبال أعداد كبيرة من الوافدين".

ووفقاً للوهيلاينن، فإن تسعة من كل عشرة وافدين هم من الرجال ومعظمهم من الشباب. أما البلدان الأصلية للوافدين فهي اليمن والهند والمغرب وسوريا والجزائر. ولا يملك المسؤولون الفنلنديون معلومات دقيقة عن كيفية وصول الوافدين إلى الحدود على الجانب الروسي، لكنهم يشتبهون في أن الرحلة نحو الحدود تمت من مورمانسك.

كان جميع المهاجرين معهم دراجات عند وصولهم. الأشخاص الذين وصلوا اليوم يغادرون إلى الموقع الذي حددته دائرة الهجرة تحت إشراف حرس الحدود. ولم يتم الكشف عن الموقع لكن الرحلة بالحافلة ستستغرق ست ساعات. وبالأمس، الـ 24 نوفمبر-تشرين الثاني، كان إجمالي عدد الوافدين في "راجا جوزيبي" ثلاثة، وجميعهم من اليمن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال رئيس حرس الحدود في فارتيوس، جوكو كينونين إن طالبي اللجوء لديهم دراجات هوائية لأن روسيا ملتزمة باتفاقية قديمة تنص على أنه لا يمكن عبور الحدود إلا بالمركبة، وليس سيرًا على الأقدام. إلا أن فنلندا منعت عبور الحدود بالدراجة أيضًا.