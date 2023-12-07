شاهد: وقفة تضامنية مع غزة في قلب عاصمة البرتغال

بقلم: يورونيوز

بالشموع المضاءة وبلائحة ضخمة كـُتبت عليها أسماء ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، تجمع ناشطون ومواطنون في لشبونة مساء الخميس في اعتصام تضامني مع غزة.

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تجمع العشرات في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة في وقفة احتجاجية الأربعاء للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاء المشاركون شموعا بجانب قائمة بأسماء الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب المستمرة على غزة منذ ستين يومًا. وقالت إحدى المشاركات في الوقفة، ديما أبو سبيتان، وهي فنانة فلسطينية تبلغ من العمر 39 عامًا وتعيش في البرتغال، إن الأشهر الأخيرة كانت صعبة للغاية عليها وعلى أسرتها، إذ تشعر بالقلق على أقاربها الذين يعيشون في غزة.

"الأمر ليس سهلًا، إنه صراع يومي، كل يوم تستيقظ وتقول لا، لم أهزم." وتتابع: "كل يوم تقول: سأعطي المزيد من الحب لمجتمعي وسوف نتجاوز هذا الأمر".

مشاركون ومشاركات في الوقفة الاحتجاجية التضامنية مع غزة في العاصمة البرتغالية لشبونة AP Photo

مشارِكة أخرى، تدعى إليزابيث ديتوايلر، وهي مواطنة أمريكية يهودية تبلغ من العمر 38 عامًا تعيش في لشبونة، قالت: "الأمر صادم وفظيع. تظن أن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءا، ومع ذلك يزداد سوءًا يوم بعد يوم."

وتتابع ديتوايلر: "باعتباري يهودية أمريكية، فإن الأمر صعب للغاية، وتفاقم المشاعر صعب جدا، لأنني نشأت على إدراك كيف تبدو الإبادة الجماعية، لأنني يهودية أمريكية. نشأت على فهم الهولوكوست، وكيف حدث، نشأت على التعرف على علامات الإبادة الجماعية. لذلك أستطيع أن أرى ذلك بوضوح ما يحدث في غزة”.