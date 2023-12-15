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عاجل. الكرملين يعتبر أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد "يزعزع" الاتحاد الأوروبي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Gavriil Grigorov/Copyright 2023 Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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الكرملين يعتبر أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد "يزعزع" الاتحاد الأوروبي

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أعتبر الكرملين الجمعة أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد "يزعزع" الاتحاد الأوروبي لأن هذين البلدين "لا تتوافر فيهما المعايير"، وذلك غداة بدء مفاوضات الانضمام معهما.

ورأى الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الضوء الأخضر المعطى لأوكرانيا ومولدافيا من جانب الاتحاد الأوروبي الذي منح جورجيا أيضا وضع المرشح، يهدف إلى "الحاق الأذى بروسيا".

كذلك أعرب الكرملين عن تقديره لرفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان منح مساعدات أوروبية جديدة لأوكرانيا.

وقال بيسكوف: "المجر هي دولة ذات سيادة، ولديها مصالحها. وعلى عكس العديد من الدول الأوروبية، فإنها تدافع عن مصالحها".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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