ميسي وهالاند ومبابي يتصدرون القائمة النهائية للمرشّحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

بقلم: يورونيوز

كشَف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخميس عن القائمة النهائية للاعبين المرشّحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023. وتُمنح الجائزة في 15 كانون الثاني/ يناير 2024 في لندن.

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وضمّت القائمة المرشحين الثلاثة أنفسهم الذين أدرجوا في القائمة النهائية لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي فاز بها ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي والمتوج بمونديال قطر 2022 في تشرين الأول/أكتوبر، متقدّماً على هالاند مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي ومبابي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي في المركزين الثاني والثالث توالياً.

الأرجنتيني ليونيل ميسي يسيطر على الكرة خلال مباراة كرة القدم المؤهلة لكأس العالم 2026 ضد أوروغواي في ملعب لا بومبونيرا في بوينس آيرس، الأرجنتين، 16 نوفمبر 2023. Gustavo Garello/ AP

وتم اختيار اللاعبين الثلاثة مع مراعاة الأداء الذي قدّموه بين 19 كانون الأول/ديسمبر 2022، اليوم التالي لنهائي كأس العالم في قطر، و20 آب/أغسطس 2023.

إيرلينغ هالاند بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه خلال مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بين مانشستر سيتي وليفربول، ملعب الاتحاد في مانشستر، 25 نوفمبر 2023 Rui Vieira/AP

وصوّت للاعبين لجنة تحكيم دولية مؤلفّة من كل من مدربي المنتخبات للرجال، قادة المنتخبات، الصحافيّين المتخصّصين والمشجّعين الذين صوّتوا على موقع "فيفا" الإلكتروني.

كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان خلال مباراة كرة القدم بالمجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا في سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، ألمانيا، 13 ديسمبر 2023. Martin Meissner/AP

وفي فئة السيدات، انحصرت المنافسة بين الإسبانية أيتانا بونماتي، الفائزة بمونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023 والمتوّجة بالكرة الذهبيّة، ومواطنتها جنيفير هيرموسو، والكولومبية ليندا كايسيدو.

وتصدّرت هيرموسو العناوين على خلفية الفضيحة التي أثارها رئيس الاتحاد الإسباني السابق لكرة القدم لويس روبياليس الذي أوقف لثلاث سنوات من قِبل "فيفا" بعدما أقدم على تقبيل نجمة المنتخب الوطني على شفتيها رغماً عنها بعد فوز إسبانيا على إنكلترا 1-0 في نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن الأربعاء عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب لفرق الرجال، حيث سيتنافس الإسباني بيب غوارديولا، الفائز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي الذي قاد إنتر إلى نهائي المسابقة القارية الأم، ومواطنه لوتشانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي.

وفي فئة المدرّبات، ستنحصر المنافسة بين الإسباني جوناثان جيريالديس (برشلونة الإسباني) والإنكليزية إيما هايز (تشلسي الانكليزي) والهولندية سارينا ويغمان (منتخب إنكلترا).

بالنسبة لحراس المرمى، يتنافس المغربي ياسين بونو، الفائز بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي إيدرسون، بطل أوروبا مع مانشستر سيتي.

ولدى السيّدات تنحصر المنافسة بين الأسترالية ماكنزي أرنولد (وست هام الإنكليزي)، الإسبانية كاتالينا كول (برشلونة) والإنكليزية ماري إيربس (مانشستر يونايتد الإنكليزي).