30 يورو بدلا من 20.. اليونان ترفع أسعار تذاكر الدخول إلى الأكروبوليس

بقلم: يورونيوز

كان المجلس الأثري الوطني وافق الثلاثاء بالإجماع على الزيادة العامة في أسعار التذاكر في نحو 350 موقعا أثريا ومتحفا في اليونان، موضحا أن الزيادات الأخيرة كانت قبل خمس سنوات وأن الأسعار الراهنة "منخفضة جداً مقارنة بمعدل الأسعار الأوروبي".

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من المقرر أن تشهد أسعار تذاكر الدخول إلى الأكروبوليس، الموقع الأثري الأشهر في اليونان، ارتفاعاً كبيراً في العام 2025، على ما أعلنت وزيرة الثقافة لينا ميندوني الأربعاء. وسيرتفع سعر التذكرة إلى 30 يورو مقابل 20 يورو حاليا و10 يوروهات خلال فصل الشتاء.

وأشارت ميندوني في حديث عبر إذاعة "سكاي"، إلى إن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من مطلع نيسان/أبريل 2025.

وكان المجلس الأثري الوطني وافق الثلاثاء بالإجماع على الزيادة العامة في أسعار التذاكر في نحو 350 موقعا أثريا ومتحفا في اليونان، موضحا أن الزيادات الأخيرة كانت قبل خمس سنوات وأن الأسعار الراهنة "منخفضة جداً مقارنة بمعدل الأسعار الأوروبي".

وسيبقى دخول المواقع مجانياً للزوار المتحدرين من إحدى دول الاتحاد الأوروبي والذين لا تتخطى أعمارهم 25 عاماً، ولمَن هم من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل.

يعد الأكروبوليس الموقع الأثري الأكثر شعبية في اليونان، إذ زاره أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العام الماضي.

وأغلق هذا الموقع أبوابه الثلاثاء بعدما قرر حرّاسه الإضراب لـ24 ساعة احتجاجاً على خطة ترمي إلى تسليم مهمة التدقيق بتذاكر الدخول لمقاولين من القطاع الخاص.

وأشار اتحاد حراس الآثار اليوناني إلى أن وزارة الثقافة أنهت الشهر الماضي مناقصة مدتها عامان لإسناد العمل إلى موظفي القطاع الخاص اعتبارا من عام 2024.