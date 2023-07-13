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شاهد: تحت الشمس الحارقة.. السياح يصطفون لدخول معبد أكروبوليس في أثينا

طوابير الزوار في معبد الأكروبوليس، أثينا، الخميس 13 يوليو 2023
طوابير الزوار في معبد الأكروبوليس، أثينا، الخميس 13 يوليو 2023 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

وقف زوار أكروبوليس في طوابير منذ الصباح الباكر، تحت شمس ملتهبة ودرجات حرارة شديدة الارتفاع، على أمل زيارة الموقع الأثري خلال الساعات التي تعتبر أقل حرارة من ساعات منتصف النهار.

تشهد العاصمة اليونانية أثينا توافداً كبيراً من السياح كل صيف لزيارة معالمها التاريخية الشهيرة، وبالأخص معبد الأكروبوليس، الذي شهد الخميس اصطفافاً كثيفاً للزوار الذين انتظروا طويلاً للدخول إلى الموقع.

ووقف زوار الأكروبوليس في طوابير منذ الصباح الباكر، تحت شمس ملتهبة ودرجات حرارة شديدة الارتفاع، على أمل زيارة الموقع الأثري خلال الساعات التي تعتبر أقل حرارة من ساعات منتصف النهار.

ووصلت درجات الحرارة صباحاً إلى 34 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 38 درجة مئوية في وقت لاحق من اليوم.

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، منعت السلطات الوصول إلى المحميات الطبيعية والغابات في سعي للحد من مخاطر الحرائق، بينما خصصت البلديات مناطق مكيفة بالهواء في المباني العامة وفتحتها للناس للاحتماء من الحرارة.

وفرضت وزارة الزراعة اليونانية قيوداً على التنقل بواسطة الحيوانات كالخيول والحمير سواء بغرض السياحة أو النقل. 

وتضم القيود تحديد ساعات العمل خلال اليوم، فلن يُسمح للحيوانات العمل بين الساعة الثانية عشرة ظهراً والخامسة مساءً في الأيام التي تتراوح فيها درجات الحرارة بين 35-39 درجة مئوية في الظل، بينما لن يُسمح لها بالعمل في أي وقت من اليوم عندما تتجاوز درجات الحرارة هذا الحد.

المصادر الإضافية • أ ب

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