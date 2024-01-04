شاهد: احتجاجاً على الأجور.. آلاف الأطباء في بريطانيا يبدأون أطول إضراب لهم على الإطلاق

بقلم: يورونيوز

ترك آلاف الأطباء وظائفهم في مستشفيات بريطانيا الأربعاء، في بداية إضراب لمدة ستة أيام احتجاجاً على الأجور، وهو أطول إضراب متواصل لهم في تاريخ هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية.

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وقال المسؤولون إن الأطباء المبتدئين، سوف يلغون عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات المقررة أثناء الإضراب في جميع أنحاء إنكلترا وويلز.

ويخطط الأطباء، الذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات والعيادات، التوقف عن العمل لغاية الساعة السابعة يوم الثلاثاء.

وسيحل المستشارون مكان الأطباء المبتدئين لمواصلة عمل خدمات الطوارئ والرعاية الطارئة مثل أقسام الولادة والعناية المركّزة.

وهناك مخاوف من احتمال تأثير كوفيد والإنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية على عدد الموظفين.

يتظاهر الأطباء المبتدئون وأعضاء الجمعية الطبية البريطانية خارج مستشفى سانت توماس، لندن، 3 يناير 2024، Jonathan Brady/PA

وقال جوليان هارتلي، الرئيس التنفيذي لمنظمة مديري الرعاية الصحية، إن الإضراب حصل في فترة تعد من فترات العام الأكثر انشغالاً بالنسبة للهيئة الممولة من الدولة، "مباشرة بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إذ تواجه ضغطاً متزايداً جراء انتشار الاصابات بالانفلونزا، وفيروس كورونا.

كما يأتي مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل عيد الميلاد.

وسبق أن عانت بريطانيا من عام من الإضرابات المستمرة في قطاع الصحة، حيث سعى العاملون إلى زيادة الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة. وتقول النقابات إن الأجور، خاصة في القطاع العام، انخفضت بالنسبة للقيمة الحقيقية على مدى العقد الماضي، وإن التضخم الذي تجاوز 10% في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والطاقة، أثر على العديد من الموظفين الذين يكافحون لدفع فواتيرهم.

وتقول النقابة إن الأطباء المؤهلين حديثاً يكسبون 15.53 جنيهاً إسترلينياً (19.37 دولاراً) في الساعة، الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة يزيد قليلاً عن 10 جنيهات إسترلينية في الساعة، على الرغم من ارتفاع الرواتب بسرعة بعد السنة الأولى.