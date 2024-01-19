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أوربان: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ابتزازنا لتغيير سياساتنا بشأن المهاجرين والمثليين

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في دير الكرمليت في بودابست، المجر، الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في دير الكرمليت في بودابست، المجر، الثلاثاء 16 يناير 2024 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال مقابلة إذاعية في بودابست يوم الجمعة، أنه لا يوجد مبلغ من المال يمكن أن يقنعه بتغيير السياسات المتعلقة بحقوق مجتمع المثليين وطالبي اللجوء في المجر.

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وقال أوربان: "كل ما يمكننا قوله، بهدوء شديد، هو أنه ليس هناك مبلغ من المال سنسمح من أجله  للمهاجرين بالدخول".

وأضاف: "ولا يوجد أي مبلغ من المال نضع من أجله أطفالنا أو أحفادنا في أيدي نشطاء مجتمع المثليين".

ويرى الاتحاد الأوروبي إن سياسات أوربان تنتهك حقوق المهاجرين والمثليين والمتحولين جنسيا وهو ما دفع بروكسل إلى تجمدي المليارات من أموال التمويل الأوروبي لبودابست.

نفذت الحكومة المجرية سياسة إبعاد طالبي اللجوء على حدودها ومطالبتهم ببدء عملية اللجوء في السفارات المجرية في صربيا وأوكرانيا - وهي الممارسة التي أعلنت المحكمة الأوروبية العليا أنها غير قانونية العام الماضي.

ويعترض الاتحاد الأوروبي أيضًا على القانون المجري الذي تم إقراره في عام 2021، والذي يحظر عرض محتوى مثلي الجنس للقاصرين في وسائل الإعلام، بما في ذلك التلفزيون والأفلام والإعلانات والأدب.

القانون، الذي نددت به جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأجنبية باعتباره تمييزيًا، يحظر أيضًا مناقشة موضوعات تتعلق بما يعرف بمجتمع الميم LGBTQ+ في برامج التعليم المدرسي ويحظر العرض العام للمنتجات التي تصور المثلية أو تروج لها.

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