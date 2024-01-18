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شاهد: طوابير الجوع في رفح.. معاناة النازحين للحصول على لقمة لا تسد الرمق

طوابير النازحين الفلسطنيين لاستلام أكياس الدقيق في رفح.
طوابير النازحين الفلسطنيين لاستلام أكياس الدقيق في رفح. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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اصطف نازحون فلسطينيون في طوابير طويلة للحصول على الدقيق، أمام مركز التموين التابع لوكالة "الأونروا"، في ظل شح كبير في المواد الغذائية الأساسية.

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اصطف فلسطينيون في مدينة رفح بجنوب غزة، للحصول على مساعدات غذائية من الأمم المتحدة الخميس، في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل غارات جوية على القطاع في اليوم الرابع بعد المئة من الحرب.

وفي محاولة للتزود بالسلع الأساسية، توافد الفلسطينيون بأعداد كبيرة إلى مركز رفح التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، أثناء توزيع أكياس الدقيق.

وقالت سوسن المصري، وهي نازحة من خان يونس: "أقف في الطابور منذ الساعة الثامنة صباحاً لاستلام كيس الدقيق الذي يكفيني لمدة أسبوعين. معي 10 أشخاص وأنا نازحة وأقيم حالياً في منزل نتقاسم فيه الدقيق، وحين ينفد الخبز، نشتري مما يباع في الشارع. زوجي مريض، عمره 60 عاماً".

المصادر الإضافية • ا ب

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