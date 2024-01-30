شاهد: الأطباء يضربون عن العمل بالمستشفيات الجامعية في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

خلال هذا اليوم "التحذيري" من الإضراب، ستكون هناك بعض القيود في العيادات المشاركة في الإضراب، ومع ذلك، ينبغي على الوحدات الصحية ضمان الرعاية الطارئة والعلاج الحيوي.

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دعت النقابة الطبية "ماربورغر بوند" (رابطة ماربورغ) إلى إضراب تحذيري لأكثر من 20 ألف طبيب في المستشفيات الجامعية. وطالبت النقابة بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 في المئة وتقديم مكافآت أعلى للعمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وجاءت الدعوة إلى الدخول في إضراب تحذيري بعد فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين النقابة والولايات الألمانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومن أجل تعزيز مطالبهم، دخل الأطباء في عدة مدن ألمانية في إضراب حيث بدأ التجمع المركزي في هانوفر الإضراب في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر. ويتوقع أن يشارك عشرات آلاف من الأطباء في هذا الإضراب.

وخلال هذا اليوم "التحذيري" من الإضراب، ستكون هناك بعض القيود في العيادات المشاركة في الإضراب، ومع ذلك، ينبغي على الوحدات الصحية ضمان الرعاية الطارئة والعلاج الحيوي.

وأظهرت صور وفيديوهات لقطات لأطباء في محطة قطار إرلانغن، وهم يستعدون للسفر إلى التجمع المركزي للإضراب في هانوفر.