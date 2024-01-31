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في أول زيارة منذ 24 عامًا.. الرئيس الفرنسي يصل إلى السويد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السويد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السويد Copyright Claudio Bresciani/Claudio Bresciani/TT
بقلم:  يورونيوز
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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف ورئيس الوزراء أولف كريسترسون، في أول زيارة من هذا النوع منذ ٢٤ عامًا.

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وألقى كل من الملك كارل وكريسترسون وماكرون كلمة عقب الاجتماع الذين جمعهم تحت عنوان "الأمن الأوروبي في زمن التحديات العالمية".

وقال ملك السويد: "نحن نعيش في وقت مضطرب، ويواجه العالم عدة أزمات خطيرة، فقد غيرت الحرب العدوانية الوحشية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا أوروبا في نواح كثيرة".

وأضاف: "إن تعاوننا داخل الاتحاد الأوروبي أقوى من أي وقت مضى".

والغرض من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات بين السويد وفرنسا، إضافة لتحفيز تعاون أعمق في مجالات مثل الابتكار والتحول الأخضر، بالإضافة إلى الدفاع والأمن في المنطقة.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي: "التكلفة الحقيقية، على المديين القصير والطويل، للانتصار الروسي في أوكرانيا مرتفعة للغاية بالنسبة لنا جميعًا".

وأضاف: "يجب أن يكون هذا الدعم لكييف من خلال الأسلحة والذخائر وبرامج التدريب وكل ما سيحتاجونه من أجل المقاومة".

المصادر الإضافية • أ ب

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