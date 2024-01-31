شاهد:عدوى الجرارات تنتقل من باريس إلى بروكسل..المزارعون يحاصرون المدينة احتجاجاً على ظروفهم المعيشية

بقلم: يورونيوز

وصلت الجرارات الزراعية الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء، تحضيراً لاحتجاج سيحاصر المدينة ويغلق الطرق الرئيسية، بالتزامن مع انعقاد قمة تضم زعماء الاتحاد الأوروبي.

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ويسعى المحتجون إلى تكثيف الضغوط لاتخاذ تدابير حكومية لحماية القطاع الزراعي من المنافسة الأجنبية والبيروقراطية وارتفاع التكاليف، في ظل انخفاض مستويات دخل المنتجين الزراعيين التي بلغت حد الفقر.

وينضم المزارعون البلجيكيون إلى المتظاهرون في جميع أنحاء التكتل الذي يضم 27 دولة، الذين أغلقوا بمئات الجرارات حركة المرور وأجبروا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على افتتاح حلقة نقاش في محاولة لوضع قواعد وأسس جديدة للزراعة.

في حين قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه سيتناول هذه القضية خلال القمة الأوروبية، كإضافة متأخرة لجدول أعمال يركز على تقديم المساعدة لأوكرانيا، بعد الغزو الروسي قبل عامين تقريباً.

وفي باريس كذلك، زاد تباطؤ حركة المرور، ووضع المحتجون حواجز من حزم القش ومكبات مخلفات زراعية نتنة الرائحة أمام المقرات الحكومية، بالإضافة إلى المظاهرات، لتصبح أول أزمة كبرى يواجهها رئيس الوزراء المعين حديثا غابرييل أتال.

ويستغل خصوم ماكرون تظاهرات المزارعين لمهاجمة سجل حكومته قبل انتخابات أوروبية مزمعة في يونيو المقبل.

وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية، فإن احتمال قيام حركة احتجاجية من نوع "السترات الصفراء" التي يمكن أن تنتشر عبر القارة العجوز، أمر مثير للقلق. خاصة وأن استطلاعات الرأي تظهر صعوداً محتملاً لليمين المتطرف، يغذيه، من بين أمور أخرى، السخط المتزايد على القضايا البيئية.