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فيديو: المزارعون المحتجون يدخلون بروكسل على متن جراراتهم بالتزامن مع قمة لقادة الاتحاد الأوروبي

مزارعون على متن جراراتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل 1/2/2024
مزارعون على متن جراراتهم في العاصمة البلجيكية بروكسل 1/2/2024 Copyright Omar Havana/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
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دخلت دفعة من جرارات المزارعين المحتجين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل فجر الخميس، بالتزامن مع قمة يعقدها اليوم قادة الاتحاد الأوروبي.

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وتشهد عدة مدن وعواصم أوروبية منذ أيام احتجاجات غاضبة كانت أيقونتها الجرارات، التي قطع بها المزارعون الطرق الحيوية في فرنسا وبروكسل لتنتشر شراراه الاحتجاجات إلى العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وقدمت يوم الأربعاء المفوضية الأوروبية مقترحين لحل محنة المزارعين، أحدهما لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي من الواردات الأوكرانية الرخيصة والآخر لتجنب التدابير البيئية.

وفي فرنسا، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف الاتفاق التجاري مع دول أمريكا الجنوبية إذا أضر بالمزارعين بشكل كبير، بينما وعدت الحكومة الفرنسية بفرض قيود على المواد الغذائية المستوردة والبدء بإعطاء المزارعين مساعدات نقدية طارئة.

المصادر الإضافية • أ ب

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السياسية الزراعية الأوروبية احتجاجات الاتحاد الأوروبي فرنسا بروكسل إيمانويل ماكرون